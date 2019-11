NOZ: Agrargipfel im Kanzleramt: Opposition sowie Tier- und Umweltschützer müssen draußen bleiben

Agrargipfel im Kanzleramt: Opposition sowie Tier- und

Umweltschützer müssen draußen bleiben

Grüne kritisieren Teilnehmerauswahl – Union zu Gipfel: Überfälliges Zeichen der

Anerkennung

Osnabrück. Der für Montag geplante Agrargipfel im Bundeskanzleramt soll offenbar

ohne Natur- und Tierschutzverbände sowie Oppositionsparteien stattfinden.

Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag,

kritisierte in der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) die Auswahl der Teilnehmer:

“Der Agrargipfel wird nicht verbinden, sondern weiter spalten. Für einen echten

Dialog müssen der Tier- und Naturschutz, die Länder und die Opposition

eingebunden werden.”

Laut “NOZ” stehen 40 Verbände aus dem Agrarsektor auf der Teilnehmerliste,

darunter der Bauernverband und der Bund Ökologische Lebensmittel. Ostendorff

kritisierte die Auswahl: “Beim Agrargipfel sprechen nicht die bäuerlichen

Familienbetriebe, sondern die Wirtschaftsverbände, die ohnehin bei

Agrarministerin Klöckner ein und aus gehen.”

Das Bundeskanzleramt hatte angesichts anhaltender Bauernproteste gegen die

Agrarpolitik der Bundesregierung zum Gipfel geladen. Zuletzt hatten Tausende

Landwirte am Dienstag Berlin mit Treckern lahmgelegt. Albert Stegemann,

agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagte der “NOZ”: “Die

Kanzlerin macht Ernährung und Landwirtschaft zur Chefsache. Das ist mehr als nur

ein überfälliges Zeichen der Anerkennung.” Der Dialog dürfe aber nicht im

Kanzleramt enden. In der Mensa jeder Kita, jeder Schule oder Krankenhauses müsse

er geführt werden, so Stegemann: “Dort wird tagtäglich mitentschieden, wie

unsere Landwirtschaft aussieht.”

