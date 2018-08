NOZ: Ausbildung von Imamen wird Thema auf der Deutschen Islamkonferenz

Ausbildung von Imamen wird Thema auf der

Deutschen Islamkonferenz

Grüne-Integrationssprecherin Polat: Innenminister Seehofer

persönlich gefordert – „Bundesregierung muss Niedersachsen bei

erfolgreichem Pilotprojekt unter die Arme greifen“

OSNABRÜCK. Die Bundesregierung will das Thema Aus- und

Weiterbildung von Imamen auf die Tagesordnung der Deutschen

Islamkonferenz setzen. Das geht aus einer Antwort des

Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im

Bundestag hervor, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag)

vorliegt. Darin heißt es: „Die Bundesregierung misst einer in

Deutschland verorteten universitären Imamausbildung große Bedeutung

bei. Die Aus- und Fortbildung von Imamen wird nach derzeitigem Stand

auch Gegenstand der Befassung in der künftigen Deutschen Islam

Konferenz sein“. Deren Planung sei allerdings noch nicht

abgeschlossen.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat begrüßte das

Vorhaben. „Es ist ein Fortschritt, dass die Weiterbildung von Imamen

nun Thema bei der Deutschen Islamkonferenz sein soll“, sagte die

Parteisprecherin für Migration und Integration. Die Planungen für die

Konferenz müssten nun zügig vorangetrieben werden. „In Anbetracht der

zunehmend feindlichen Stimmung gegenüber Muslimen in unserem Land ist

hier auch Innenminister Seehofer persönlich gefordert“, mahnte Polat.

Weiter sagte Polat der NOZ: „Wenn die Bundesregierung einer in

Deutschland verorteten universitären Imamausbildung wirklich große

Bedeutung beimisst, dann muss sie sich zu einer Fortsetzung der

Imamweiterbildung an der Universität Osnabrück klar bekennen. Hier

wurde acht Jahre lang gute und wichtige Arbeit geleistet. Das

Pilotprojekt war sehr erfolgreich und sollte nun verstetigt werden.“

Die Forderung Polats: „Die Bundesregierung sollte der Großen

Koalition in Niedersachsen unter die Arme greifen, um die

Weiterbildung in Osnabrück zu ermöglichen.“

