NOZ: Billigflieger und Klimawandel: Mobilitätsforscher fordert Verbot von Flügen innerhalb Deutschlands

Billigflieger und Klimawandel:

Mobilitätsforscher fordert Verbot von Flügen innerhalb Deutschlands

Soziologe Knie kritisiert Zurückhaltung der Politik – „Kein Staat

traut sich, Emissionsgrenzwerte drastisch zu verschieben“

Osnabrück. Mobilitätsforscher Andreas Knie fordert ein Verbot von

Flügen innerhalb Deutschlands. In einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte der Professor für Soziologie an der TU

Berlin: „Das Fliegen ist so grundsätzlich schädlich für das Klima,

dass wir uns das nicht mehr in diesem Maß leisten können.“

Deutschland könne „den europäischen Luftverkehr natürlich nicht

allein regulieren“, sagte Knie. „Aber wir könnten die innerdeutschen

Flüge zum Beispiel klassisch verbieten, sodass keine kommerzielle

Airline mehr solche Flüge bei uns anbieten darf.“ Es brauche hier

eine europäische Verständigung, so Knie, „da könnte Deutschland ruhig

vorangehen.“

Insgesamt müsse seitens der Politik mehr Druck auf die

Fluggesellschaften ausgeübt werden, zum Beispiel um die Entwicklung

von klimafreundlicheren Flugzeugen zu forcieren: „Doch kein Staat

traut sich, die Emissionsgrenzwerte drastisch nach unten zu

verschieben. Dementsprechend gibt es auch keinen Anreiz für

Neuentwicklungen.“ Auch die Einführung einer Kerosinsteuer hält Knie

für überfällig: „Die Airlines haben ein Privileg, das heute nicht

mehr zu rechtfertigen ist“.

Darüber hinaus setzt sich der Mobilitätsforscher für eine

Deckelung der Flüge pro Person ein. „Wir kommen nicht umhin, uns eine

Reduktion der Flugbewegungen zu verordnen“, sagte Knie. Den Einwand,

dass sich die „Generation Ryanair“ kaum das Fliegen werde verbieten

lassen, lässt der Mobilitätsexperte nicht gelten: „Das sehe ich

anders. Menschen sind durchaus bereit, sich zu verändern. Menschen

sehen auch, dass das mit dem Klima ein ernsthaftes Problem wird.“ Die

Zeit zurückdrehen will Knie jedoch nicht: „Fliegen ist Teil einer

globalen Verständigung, und das ist wirklich etwas Gutes. Aber wir

müssen schauen, wie wir das mit dem Erhalt der Erde in Einklang

bringen“, so der Soziologe.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell