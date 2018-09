NOZ: Bundeswehr kündigt Überprüfung des Moorbrandes bei Meppen an

Bundeswehr kündigt Überprüfung des Moorbrandes

bei Meppen an

Ministeriumssprecher: Prüfen, ob Vorschriften verletzt wurden

Osnabrück. Die Bundeswehr hat nach dem selbst ausgelösten

Moorbrand in Meppen eine umfassende Überprüfung angekündigt. Ein

Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin sagte der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Selbstverständlich wird auch die

Bundeswehr intern der Frage nachgehen, ob bei dem Test in Meppen

geltende Vorschriften verletzt beziehungsweise Ermessensspielräume

falsch genutzt wurden oder es eventuell Regelungslücken bei den

Brandschutzvorschriften der Bundeswehr gibt, die wir schließen

müssen.“

Die erste Priorität gelte jetzt erst einmal der Bekämpfung des

Brandes auf einem Außengelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD)

91 der Bundeswehr im Meppener Umland. „Danach wird eine sorgfältige

Aufarbeitung folgen“, kündigte der Ministeriumssprecher an, der

sagte, der Vorfall in Meppen sei „sehr bedauerlich“. Der Sprecher

dankte den vielen Einsatzkräften vor Ort, insbesondere den

Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und der Polizei, „die die

Bundeswehr aktuell im Kampf gegen die Flammen großartig

unterstützen“.

Das Verteidigungsministerium war wegen des Brandes in die Kritik

geraten. So hatten die Grünen im Bundestag von der Bundesregierung

Aufklärung über die Schießübungen auf dem Gelände gefordert.

