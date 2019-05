NOZ: BVerfG-Vize für Entflechtung der Bund-Länder-Befugnisse

BVerfG-Vize für Entflechtung der

Bund-Länder-Befugnisse

Harbarth: Dass jede Ebene am Ende für alles zuständig ist, ist

nicht erstrebenswert

Osnabrück. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts

(BVerfG), Stephan Harbarth, hat sich für eine Reform des Föderalismus

ausgesprochen. In der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag) riet der

Jurist konkret dazu, die Zuständigkeiten von Bund und Ländern wieder

schärfer zu trennen.

„In einem Bundesstaat benötigen Bund wie Länder eigenständige

politische Gestaltungsspielräume“, sagte Harbarth. „Die zunehmende

Verschränkung politischer Verantwortung ist in der Tendenz

problematisch. Es ist nicht erstrebenswert, dass jede Ebene am Ende

für alles zuständig ist und die Bürgerinnen und Bürger die politische

Verantwortung für Erfolge und Misserfolge nicht mehr zuordnen

können“, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats am

Bundesverfassungsgericht. „Ziel sollte vielmehr die Entflechtung von

Zuständigkeitsbereichen mit eigenständiger Verantwortung und klarer

Zuordnung politischer Verantwortlichkeiten sein“, fügte er hinzu.

Kritisch betrachtete der BVerfG-Vize daher auch

Verfassungsänderungen der Vergangenheit. So beschleiche ihn Skepsis

bei der Frage, „ob die Entwicklung der verfassungsrechtlichen

Vorgaben zum Verhältnis von Bund und Ländern wirklich segensreich

war“.

Harbarth verteidigte den Föderalismus als Organisationsprinzip des

Staates vehement. „Der Föderalismus ist seit jeher ein

Strukturprinzip deutscher Verfassungen und hat sich im Kern in den

vergangenen sieben Jahrzehnten bewährt.“ Ein Zentralstaat berge die

Gefahr, dass sich Menschen etwa in Ermangelung regionaler Autonomie

nicht hinreichend vertreten sähen. „Der Föderalismus hat deshalb eine

innerstaatlich ausgleichende und befriedende Wirkung. Wenn man diese

Vorteile angemessen würdigt, muss man auch bereit sein,

unterschiedliche Regelungen – freilich in Grenzen – in Kauf zu

nehmen.“

Verfassungsgerichtsvize: EU-Vertrag muss für Justiz in Osteuropa

gelten

Osnabrück. Das Bundesverfassungsgericht sorgt sich um den Zustand

der Rechtsstaatlichkeit in Osteuropa. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Dienstag) sagte Vizepräsident Stephan Harbarth, „die Entwicklung in

einigen europäischen Staaten weg von einem Rechtsstaat und damit weg

von der Gewährleistung von Recht und Freiheit sowohl des Einzelnen

als auch der Gemeinschaft ist besorgniserregend“.

Allein die derzeitige polnische Regierungspartei habe mit über

zehn Gesetzen versucht, in das Justizsystem einzugreifen. „Der

EU-Vertrag enthält ein klares Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit in

Europa. Dies schließt die Unabhängigkeit der Gerichte ein. Hieran

haben sich alle Mitgliedstaaten zu halten“, sagte Harbarth als

Vertreter des Karlsruher Gerichts.

