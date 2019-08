NOZ: Cannabis-Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe in Bremen anvisiert

Cannabis-Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe

in Bremen anvisiert

Bürgermeister Bovenschulte will „Möglichkeiten ausloten“ – Auch

Berlin plant Versuch

Osnabrück. Das Bundesland Bremen will einen weiteren Versuch für

eine Lockerung der Drogenpolitik in Sachen Cannabis starten.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“: „Bremen setzt sich für einen wissenschaftlichen

Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis ein. Da werden

wir die Möglichkeiten ausloten, um so etwas auf den Weg zu bringen.“

Ziel der neuen rot-grün-roten Regierung in dem Doppelstadtstaat

sei eine Politik, die Jugendschutz und Prävention in den Vordergrund

stelle. „Man muss sagen: In Sachen Cannabis ist dieses Ziel in der

Vergangenheit verfehlt worden.“ Bei dem geplanten Modellversuch wolle

sich Bremen mit anderen Ländern oder Kommunen zusammentun, so

Bovenschulte. Zuletzt hatte der rot-rot-grüne Senat in Berlin

angekündigt, im September einen Antrag für einen entsprechenden

Versuch beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte stellen zu wollen. Geplant ist die kontrollierte

Abgabe von Cannabis an eine begrenzte Personenzahl.

