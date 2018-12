NOZ: Die Niedersachsen machten 2017 mehr als 109 MillionenÜberstunden

Die Niedersachsen machten 2017 mehr als 109

Millionen Überstunden

Linke fordert, Arbeit gerechter zu verteilen: „Firmen zerstören

Arbeitsplätze“

Osnabrück. In Niedersachsen haben Arbeitnehmer im Jahr 2017 rund

109,5 Millionen Überstunden gemacht. Das ist eine Zunahme um 65

Prozent gegenüber dem Vorjahr und zugleich ein Höchststand seit dem

Jahr 2012, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine

Anfrage der Linken hervorgeht, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

vorliegt. Niedersachsen belegt damit bundesweit Rang vier hinter

Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Regierung

bezieht sich in ihrer Antwort auf Ergebnisse der Haushaltsbefragung

der amtlichen Statistik (Mikrozensus).

Die Arbeitgeber bezahlten laut Statistik die Hälfte der

Überstunden in Niedersachsen (53 Millionen) nicht. Nach Berechnungen

der Linken sparten sie dadurch allein 2017 rein rechnerisch 1,81

Milliarden Euro an Lohnkosten. Laut Studien entstehen 80 Prozent der

Überstunden aus betrieblichen Zwängen. Ein Drittel der Beschäftigten

schafft demnach die Arbeit nicht in der vertraglich vereinbarten

Arbeitszeit. Besonders häufig machten Beschäftigte mit Zeitverträgen

Überstunden.

Die Arbeitsmarkt-Expertin der Linken im Bundestag, Jutta

Krellmann, nannte die Zahlen „unfassbar“ und kritisierte: „Es wird

deutlich, dass sich viele Arbeitgeber nicht nur auf dem Rücken ihrer

Beschäftigten bereichern, sie zerstören auch Arbeitsplätze.“ Die

Politikerin forderte eine gesellschaftliche Diskussion über die

Arbeitszeit: „Nicht nur Reichtum muss gerechter verteilt werden,

sondern auch Arbeit.“

Vor Kurzem war bekannt geworden, dass Arbeitnehmer in ganz

Deutschland immer mehr Überstunden leisten. Bundesweit stieg die Zahl

der Überstunden pro Arbeitnehmer im Schnitt von 48 im Jahr 2016 auf

53,2 in 2017.

