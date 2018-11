NOZ: Erzeugerverband: Weihnachtsbäume werden etwas teurer

Erzeugerverband: Weihnachtsbäume werden etwas

teurer

Bis zu drei Prozent der Tannen werden online gekauft – Dürre hat

keinen Einfluss auf die Zahl der Weihnachtsbäume in diesem Jahr

Osnabrück. Der extrem trockene Sommer hat keinen Einfluss auf die

Zahl der Weihnachtsbäume, die in diesem Jahr in Deutschland zur

Verfügung steht. Das sagte Saskia Blümel, Geschäftsführerin des

Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in

Deutschland, im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Allerdings: „Wir gehen von leicht steigenden Preisen von 50 Cent bis

einem Euro pro laufendem Meter bei Nordmanntannen aus“, sagte sie

weiter. Somit liege der laufende Meter in diesem Jahr bei rund 18 bis

24 Euro in der A-Qualität. „Das ist aber nicht allein der

diesjährigen Dürre, sondern vor allem auch den gestiegenen Lohn- und

Transportkosten geschuldet“, betonte die Geschäftsführerin.

Zwischen einem und drei Prozent der rund 27 Millionen

Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern werden laut Erzeugerverband

mittlerweile im Internet bestellt. „Vermutlich werden die Zahlen in

diesem Jahr weiterhin stabil bleiben“, sagte Blümel. Neben speziellen

Online-Shops bieten auch große Online-Händler wie Amazon, Obi oder

Hornbach mittlerweile Christbäume an. „Das war mal vor einigen Jahren

eine spielerische Idee. Wir haben uns gefragt, was es zu Weihnachten

noch nicht bei Amazon gibt, und sind auf Weihnachtsbäume gekommen“,

sagte Deutschland-Chef Ralf Kleber im Gespräch mit der „NOZ“. Und wie

sieht der Baum-Kauf bei ihm aus? „Da hat jeder seine Vorlieben, und

auch ich suche den Weihnachtsbaum seit eh und je mit meiner Familie

selbst aus. Es gibt aber eben auch jene, die ihn online bestellen.“

Julia Miosga, E-Commerce-Expertin beim Digitalverband Bitkom,

betonte im Gespräch mit der „NOZ“ Vorteile beim Online-Kauf: „Der

Baum wird bei vielen Anbietern erst wenige Tage vor dem Verschicken

gefällt und ist damit frisch. Zudem gibt es viele Anbieter, die

nachhaltig wirtschaften oder auf regionalen Anbau achten.“ Bei

manchen könne man sogar einen Weihnachtsbaum mieten, der nach den

Festtagen wieder abgeholt und in die Erde gepflanzt werde. Allerdings

rät sie auch zur Vorsicht. „Es ist wichtig, nur in geprüften

Online-Shops einzukaufen.“ Seriöse Weihnachtsbaum-Verkäufer ließen

sich im Internet an zertifizierten Gütesiegeln wie dem EHI-Siegel

oder dem Tüv erkennen.

