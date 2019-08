NOZ: Kinderhilfswerk: Spielplätze statt Versiegelung um jeden Preis

Osnabrück. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat Städte und Gemeinden

dazu aufgerufen, deutlich mehr Freiflächen und Spielmöglichkeiten als

bisher in den Innenstädten zu erhalten. „Wir brauchen ein

grundsätzliches Umdenken. Der Trend der Verdichtung und Versiegelung

um jeden Preis muss gebrochen werden“, sagte Bundesgeschäftsführer

Holger Hofmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Laut Hofmann dürfen

Kinder und Jugendliche nicht länger die Opfer eines „rigorosen

Baulückenschlusses“ sein.

Hofmann forderte eine kinderfreundlichere Planung und setzte sich

für strengere gesetzliche Vorschriften ein, die beim Neubau von

Wohnungen hausnahe Spielplätze garantieren. Ausnahmen von dieser

Regel sollten immer von der Kommune eingeschätzt und nicht allein von

den Architekten oder Bauträgern entschieden werden. Das

Kinderhilfswerk fordert zudem deutlich höhere Investitionen in die

kommunalen Grün- und Freiflächen sowie „behutsame Programme“ der

Stadterneuerung. Politik, Planer und Architekten müssten sich mit

Kindern und Jugendlichen an einen Tisch setzen und „auf Augenhöhe“

miteinander reden. Das „Know-how“ der Jugendlichen müsse dann in die

Planungen einbezogen werden.

„Das ist kein Kinderkram, sondern schafft einen echten Mehrwert

für das städtische Gemeinwesen“, betonte Hofmann und verwies auf die

Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. „Investoren, die letztlich

nur auf ihre Rendite schauen, können gerne außen vor bleiben.“

