NOZ: First Lady Büdenbender: Ich möchte ins Richteramt zurückkehren

Osnabrück. Elke Büdenbender, Deutschlands First Lady, hat es als

„total neue Erfahrung“ bezeichnet, mit ihrem Ehemann, Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier, „zusammen zu arbeiten“ und bei den

zahlreichen gemeinsamen Terminen als Präsidentenpaar „so viel

zusammen zu sein“. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ sagte die frühere Richterin, während seiner Amtszeit als

Außenminister sei ihr Mann „manchmal nur für Stunden zu Hause

gewesen“. Mit Blick auf das zurückliegende Jahr erklärte die

56-Jährige: „Wir stützen uns – und gehen dabei auch kritisch

miteinander um.“ Büdenbender, die nach der Ausbildung zur

Industriekauffrau ein Jura-Studium abschloss, kann sich vorstellen,

in ihren alten Beruf als Richterin zurückzukehren. „Seit ich 16 bin,

habe ich einen Beruf ausgeübt und mein eigenes Geld verdient. Von

meinem Amt als Richterin bin ich derzeit ja nur beurlaubt“, sagte

sie. Das Verwaltungsgericht, an dem sie vor Amtsantritt ihres Mannes

im Februar 2017 tätig gewesen sei, liege nicht weit von Schloss

Bellevue entfernt, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. „Mit meinen

Kollegen bin ich weiterhin in gutem Kontakt. Perspektivisch möchte

ich wieder als Richterin arbeiten – wann auch immer das sein wird“,

sagte Büdenbender. Gemeinsames Anliegen des Präsidentenpaars bleibt

nach Büdenbenders Worten die Verbesserung der beruflichen Bildung.

„Es gibt einiges zu tun“, unterstrich die Präsidenten-Ehefrau. So

fehlten Berufsschullehrer und -lehrerinnen, auch sei die

Meisterausbildung zu teuer. Die First Lady plädierte ferner dafür,

nach dem Vorbild des Semestertickets für Studierende auch

Auszubildenden, vor allem auf dem Land, kostenlose Fahrten im

Öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen. Ferner sollten die Unterkunft

in Wohnheimen ermöglicht und internationale Austauschprogramme

ausgebaut werden.

Büdenbender: Das Weihnachtsmenü ist bei uns völlig

überraschungsfrei

„Es gibt seit Jahrzehnten das gleiche, nämlich Kassler mit

Sauerkraut“ – Die Präsidentenfamilie reist zu Eltern und Geschwistern

Osnabrück. Elke Büdenbender, Deutschlands First Lady, erwartet

keine Überraschungen am Weihnachtsfest – zumindest, wenn es um das

Festessen am Heiligabend geht. „Das Menu ist völlig

überraschungsfrei: Es gibt seit Jahrzehnten das gleiche, nämlich

Kassler mit Sauerkraut“, sagte die Ehefrau von Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Auf dem Programm stehe zu Weihnachten Familien-Hopping und

zunächst gehe es am Heiligen Abend ins Lippische. „Deshalb ist meine

mittlerweile 89-jährige Schwiegermutter für das Festessen zuständig.

Da besteht sie drauf“, sagte Büdenbender. „Und wenn wir dann meinen

88-jährigen Vater besuchen, gibt es auch eine gute Tradition: Dann

kochen meine Brüder“, fügte sie hinzu.

