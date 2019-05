NOZ: Grüne fordern Limit bei zwei Kühen pro Hektar

Grüne fordern Limit bei zwei Kühen pro Hektar

„Das ist das umweltverträgliche Maß“ – Antrag an die

Bundesregierung

Osnabrück. Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert ein Limit beim

Viehbestand, um die Nitratbelastung des Grundwassers zu reduzieren.

Maximal zwei Kühe oder rund zwanzig Schweine pro Hektar Land seien in

der Tierhaltung das umweltverträgliche Maß, heißt es nach

Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ in einem Grünen-Antrag

an die Bundesregierung. Vor einem neuerlichen Treffen von

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit ihren

Länderkollegen am 22. Mai forderte die Grünen-Fraktion, Tierhaltung

in Deutschland durchgängig an die Fläche zu binden und das Ende von

Massentierhaltung einzuläuten. „Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn

zu viele Tiere auf zu wenig Fläche gehalten werden, können die Felder

in der Gegend die Menge an Nitrat nicht aufnehmen, am Ende

verschmutzt es das Grundwasser“, erklärte Bettina Hoffmann,

Sprecherin für Umweltpolitik, zur Begründung. Insgesamt 27 Prozent

des Grundwassers in Deutschland seien aufgrund zu hoher Nitratwerte

in einem chemisch schlechten Zustand. Nitrat entsteht, wenn Gülle aus

Mastställen oder Biogasanlagen auf den Feldern ausgebracht wird.

