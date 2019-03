NOZ: Grüne lehnen Ausweisung von US-Botschafter Grenell ab

Grüne lehnen Ausweisung von US-Botschafter

Grenell ab

Außenpolitischer Sprecher Nouripour: Forderung der Liberalen

„schlicht Käse“

Osnabrück. Der außenpolitische Sprecher der Grünen weist die

Forderung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach einer Ausweisung des

US-Botschafters Richard Grenell zurück. „Die Forderung von Kubicki

ist schlicht Käse“, sagte Omid Nouripour der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Es gebe viele Gründe für Kritik an dem US-Spitzendiplomaten

in Berlin. „Aber der US-Botschafter ist qua Amt die Schnittstelle der

politischen Kommunikation mit den USA. Und genau diese Kommunikation

ist in Zeiten von Trump so notwendig wie nie zuvor“, sagte Nouripour

der „NOZ“.

Botschafter Grenell hatte Kritik an den Plänen für den

Verteidigungshaushalt der Bundesregierung geäußert und damit

Unverständnis bei den Liberalen geerntet. Deren Vizechef Kubicki

forderte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf, „Richard Grenell

unverzüglich zur Persona non grata zu erklären“.

