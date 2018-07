NOZ: Grüne zu Walschlachtung: Bundesregierung muss Druck auf Island erhöhen

Grüne zu Walschlachtung: Bundesregierung muss

Druck auf Island erhöhen

Tierschutzsprecherin Künast fordert Ende des Walfangs – „Jeder

Blauwal, ob Hybrid oder nicht, muss leben dürfen.“

Osnabrück. Im Fall des in Island getöteten Wal-Hybrids aus Blauwal

und Finnwal fordert Renate Künast, Sprecherin für Ernährungs- und

Tierschutzpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen,

die Bundesregierung auf, den diplomatischen Druck auf Island zu

erhöhen. „Dieser Fall zeigt den dringenden Handlungsbedarf. Die Jagd

auf Wale muss beendet werden. Die Bundesregierung muss Gespräche mit

der isländischen Regierung aufnehmen und den internationalen Schutz

der Wale durchsetzen“, sagte Künast in einem Gespräch mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Es gebe nur noch wenige Blauwale, die

sich in den Weiten der Ozeane kaum noch begegnen würden, sagte

Künast. „Die Hybridisierung ist für einige der einzige Weg, überhaupt

noch Nachkommen zu zeugen.“ Aus gutem Grund gelte das internationale

Handelsverbot für alle Blauwale, auch für Hybriden, betonte Künast.

Anfang Juli hatten Walfänger in Island einen Wal gefangen und

geschlachtet, den Tierschützer als einen weltweit streng geschützten

Blauwal identifiziert hatten. In diesem Fall wäre der Fang illegal

gewesen. Eine DNA-Untersuchung des Marine-Forschungsinstituts MFRI

hat nun ergeben, dass es sich bei dem Wal um einen Hybriden, genauer

um einen Nachkommen einer Blauwal-Mutter und eines Finnwal-Vaters,

handelt. Demnach war der Fang nach isländischem Recht rechtens.

Künast kritisiert die Walfang-Praxis Islands massiv und verweist

auf die hohe Verwechselungsgefahr bei Walen: „Wenn erst eine

DNA-Analyse Klarheit bringen muss, dann kommt es auf hoher See

zwangsläufig zu Verwechslungen. Jeder einzelne Blauwal, ob Hybrid

oder nicht, muss leben dürfen.“

