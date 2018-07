Pharma-Skandal: Fragwürdige Medikamente wurden in mindestens neun Bundesländern verkauft

Im Skandal um in Griechenland gestohlene

Krebsmedikamente, die von der Firma Lunapharm in Brandenburg

vertrieben wurden, sind Patienten in weiten Teilen Deutschlands

betroffen. Dies geht aus einer so genannten Rückruf-Liste des

Gesundheitsministeriums Brandenburg hervor, die dem rbb vorliegt.

Pharmahändler und Apotheken in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg,

Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Sachsen

und Sachsen-Anhalt sind von Lunapharm in den Jahren 2015 bis 2017 mit

den betroffenen Medikamenten beliefert worden.

Nach Erkenntnissen der ARD-Politikmagazins „Kontraste“ hatte

Lunapharm aber bereits seit 2013 mit den Krebsmedikamenten aus

Griechenland gehandelt. Betroffen sind 10 verschiedene Arzneien –

griechische Behörden gehen von bis zu 14.000 Packungen aus.

Lieferungen aus den Jahren 2013 bis 2015 sind in der Liste nicht

enthalten. Die griechischen und inzwischen auch die brandenburgischen

Gesundheitsbehörden befürchten, dass die Medikamente unwirksam sein

könnten, weil die Kühl- und Lagervorschriften nicht eingehalten

worden sind. Die griechische Polizei sagte hierzu Anfang Mai 2018,

aufgrund der Lagerung und des Transports gehe man davon aus, dass

diese Medikamente „eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit“

darstellen.

Die Medikamente wurden nach Recherchen des ARD-Politikmagazins

„Kontraste“ in Griechenland aus Krankenhäusern gestohlen.

Anschließend wurden sie nach Aussagen griechischer Behörden unter

anderem auf einem Fischmarkt und in Privatwohnungen zwischengelagert,

bevor sie in Koffern per Flugzeug nach Deutschland gebracht wurden,

wo sie dann von Lunapharm vertrieben wurden.

Erst diese Woche riefen die zuständigen Behörden in Brandenburg

die betroffenen Medikamente, von denen viele offenbar bereits

verbraucht wurden, zurück. Zuvor hatte es seitens der Brandenburger

Behörden auch keine Information der Öffentlichkeit gegeben, obwohl

schon Ende 2016 erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten vorlagen.

