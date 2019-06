NOZ: Handel: Ladesäulen können Attraktivität von Innenstädten fördern

Handel: Ladesäulen können Attraktivität von

Innenstädten fördern

Branche kann laut HDE-Hauptgeschäftsführer Genth wesentlichen

Beitrag zum Ausbau der Infrastruktur leisten

Osnabrück. Ladesäulen für Elektrofahrzeuge könnten – in Verbindung

mit vielfältigem Einzelhandel – die Attraktivität der Innenstädte

fördern. Das sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des

Handelsverbands Deutschland (HDE), im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Auch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

halte er für einen wichtigen Aspekt. „Wir wollen weiterhin vitale

Innenstädte und Ortszentren – nicht nur in 1A-Lagen, sondern auch die

Stadtbezirke sind wichtig“, fügte Genth hinzu. Insgesamt sieht der

HDE-Hauptgeschäftsführer die Parkplätze des Einzelhandels als eine

Möglichkeit, in kurzer Zeit „eine Ladeinfrastruktur in ganz

Deutschland“ zu garantieren und damit einen „erheblichen Beitrag zur

CO2-Einsparung und zur Umwelt zu leisten“. Zur Innenstadt der Zukunft

gehört für Genth auch wieder die Produktion. „Dafür müssen die

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Handwerk und der 3D-Druck für

personalisierte Produkte sind zwei Bereiche, die in die Innenstadt

geholt werden könnten“, meint der Handelsexperte.

