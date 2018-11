NOZ: Historiker Münkler sieht die EU als gelungene Antwort auf die Weltkriege

Historiker Münkler sieht die EU als gelungene

Antwort auf die Weltkriege

Warnung vor zunehmendem Nationalismus – „Russland nicht als großen

Gefährder hochstilisieren“

Osnabrück. Anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Jahrestag

des Ende des Ersten Weltkriegs an diesem Wochenende hat der

Historiker Herfried Münkler die Europäische Union als einen „genialen

Mechanismus, um Konflikte zu entpolitisieren und zu entschärfen“

gewürdigt. Im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

Münkler: „Die europäischen Regierungen haben auf Krieg als

politisches Mittel zur Durchsetzung ihres Willens verzichtet.

Wirtschaftskontakte und der Austausch über Grenzen hinweg haben dazu

geführt, dass sich die Menschen in einer Win-Win-Situation fühlen Das

hat über Jahrzehnte gut funktioniert“. Gleichzeitig warnte Münkler

vor dem Wiedererstarken des Nationalismus. „Das ist das eigentlich

Gefährliche an nationalen populistischen Bewegungen: International

gehen sie Arm in Arm, solange sie ein gemeinsames Feindbild haben,

Brüssel zum Beispiel, dagegen lässt sich trefflich polemisieren. Aber

wenn sie dann untereinander etwas regeln müssen, wissen nicht so

recht wie. Das ist wenig beruhigend.“

Auf die USA als Garant der Sicherheit dürfe sich Europa nicht

länger verlassen. „Wir sehen den Niedergang eines „global cop“, eines

Weltpolizisten. Die Amerikaner schauen jetzt vor allem auf den

eigenen Nutzen, das ist das, was hinter America First steht. Die Zeit

für Europa als sicherheitspolitisches Mündel, das von der Couch

zusieht, wie die Dinge laufen, ist vorbei“, sagte Münkler der NOZ

weiter: „Es wird also darauf hinauslaufen, dass wir anstatt einer

globalen Ordnung mit einem Hüter eher ein System von fünf großen

Mächten haben werden: USA, China, Russland, die EU und vielleicht

Indien.

Mit Blick auf die Sorgen der Baltischen Staaten vor einer

russischen Aggressionspolitik sagte Münkler: „Generell würde ich

nicht sagen, dass solche Sorgen gänzlich unbegründet sind, aber

solange die Länder Mitglieder in der Nato sind, wird Präsident Putin

ihnen zwar unterhalb der Kriegsschwelle immer mal wieder Stress

machen. Ich würde Russland aber nicht als den großen Gefährder

hochstilisieren. Die Russen können zwar unangenehm sein, aber sie

sind ziemlich rationale Akteure.“

