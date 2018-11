NOZ: Innenstaatssekretär Mayer: Seehofer sollte als Innenminister bleiben

Innenstaatssekretär Mayer: Seehofer sollte als

Innenminister bleiben

CSU-Politiker sieht „keine Verknüpfung“ von Parteivorsitz und

Ministeramt

Osnabrück. Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im

Innenministerium, hat Forderungen zurückgewiesen, Horst Seehofer

solle neben dem CSU-Vorsitz auch den Posten des Bundesinnenministers

räumen. „Zwischen den Ämtern des Parteivorsitzenden und des

Bundesinnenministers gibt es keine unmittelbare Verknüpfung. Ich sehe

deshalb überhaupt keinen Automatismus, dass Horst Seehofer nunmehr

auch als Bundesinnenminister zurücktreten müsste“, sagte Mayer der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Er habe „großen Respekt vor der Entscheidung von Horst Seehofer,

den CSU-Parteivorsitz in absehbarer Zeit abzugeben“, sagte der

CSU-Politiker der „NOZ“. „Aus meiner Sicht bietet es sich an, das Amt

des Ministerpräsidenten und das des Parteivorsitzenden in einer Hand

zusammen zu führen“, betonte der Staatssekretär.

