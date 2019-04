NOZ: Jeder zweite Zuwanderer erreicht Sprachtest-Zielniveau nicht

Osnabrück. Der Anteil der Zuwanderer, die die Deutschtests im

Rahmen von Integrationskursen nicht erfolgreich beenden, ist in den

Jahren 2016 bis 2018 kontinuierlich auf inzwischen mehr als die

Hälfte gestiegen. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ)

unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums.

Konkret gab es im Jahr 2016 gut 148.170 erstmalige Teilnehmer der

Kurse. Von diesen erreichten 55.982 Personen (37,8 Prozent) nicht das

angestrebte Kenntnisniveau B1, teilte das Ministerium in einer

Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mit, die der NOZ vorliegt.

2017 gab es demnach 238.807 Erst-Teilnehmende, von denen 115.432

unter dem Zielniveau blieben (48,3 Prozent). 2018 waren es 172.471

Teilnehmer, von denen 88.867 das Niveau B1 nicht erreichten. Das

waren 51,5 Prozent.

Ein Abschluss mit B1-Niveau wird unter aufenthaltsrechtlichen

Gesichtspunkten als erfolgreiche Teilnahme gewertet, sagte ein

Ministeriumssprecher auf NOZ-Nachfrage.

Die Quote derjenigen, die zur Teilnahme verpflichtet sind und das

Kursziel nicht schafften, lag dabei 2018 deutlich höher als bei den

freiwilligen Teilnehmern, die es in diesen Kursen ebenfalls gibt.

Ihre Teilnahme verbessert die Gesamtquote daher. Von den 113.727

Pflichtteilnehmern erreichten 65.320 das Niveau B1 nicht, ein Anteil

von 57,4 Prozent. Bei den Freiwilligen beendeten 23.547 den Kurs ohne

Erreichen von B1-Niveau, was 40,1 Prozent entspricht.

Auch bei denjenigen, die die Kurse wiederholen, erreichte ein

erhöhter Anteil der Teilnehmer das angestrebte B1-Ziel nicht. 2016

lag er laut Innenministerium bei 63,2 Prozent. 2017 schafften es 65,7

Prozent nicht. Im vergangenen Jahr stieg der Anteil auf 74,7 Prozent,

weil 70.218 von 93.945 Wiederholern unter dem Zielniveau blieben oder

komplett scheiterten, geht aus den Tabellen des Ministeriums hervor.

Die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen mit diesen Trends hatte zu

Monatsbeginn zu einer Debatte geführt, inwieweit die Aussagen korrekt

waren, die seinerzeit ebenfalls auf eine Anfrage der AfD

zurückgingen. Die nun vorliegenden, finalen Daten des Ministeriums

bestätigen die damaligen Angaben.

Allerdings fällt nicht jeder Teilnehmer, der den Kurs nicht mit B1

beendet, automatisch bei der Prüfung durch. Einige treten diese gar

nicht erst an, und viele erreichen zumindest das niedrigere Niveau

A2. So verwies das Bundesinnenministerium gegenüber unserer Redaktion

darauf, dass zwar der Anteil derjenigen, die B1 erreichten, gesunken,

aber zugleich der Anteil der Zuwanderer, die das Niveau A2 schafften,

gestiegen sei.

Allerdings ist auch die Gesamtquote von Abschlüssen mit B1- und

A2-Niveau rückläufig. 2016 lag diese bei 94,1 Prozent, 2017 bei 92,5

Prozent und in den drei ersten Quartalen 2018 bei 91,9 Prozent, wie

das Ministerium auf NOZ-Anfrage mitteilte.

Mit Blick auf das Bildungsniveau einer Vielzahl an Teilnehmenden,

denen teilweise sogar eine Grundschulbildung fehle, sei ein Abschluss

mit A2 ein „beachtlicher Erfolg“, sagte ein Ministeriumssprecher. B1

bedeutet, dass bei klarer Sprache Hauptpunkte von Aussagen verstanden

werden. Bei A2 können Personen häufig gebrauchte Ausdrücke und Sätze

verstehen und sich in einfachen Situationen verständigen.

Die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke

Breitenbach (Die Linke), die derzeit die Konferenz der

Integrationsminister der Länder leitet, nannte die Ergebnisse der

Tests und ihre Entwicklung „nicht zufriedenstellend“. Die

Ressortchefs wollten auf ihrer zweitägigen Konferenz, die an diesem

Freitag zu Ende geht, über Verbesserungen sowohl bei der Qualität der

Kurse als auch bei der Abstimmung zwischen Bundesamt für Migration

(Bamf), Bund und Ländern beraten, kündigte ihre Behörde an.

