NOZ: Mehr als 100.000 Euro Gagen für Promi-Auftritte auf Ministeriums-Websites

Mehr als 100.000 Euro Gagen für Promi-Auftritte

auf Ministeriums-Websites

Zahlen des Bundespresseamtes – FDP-Abgeordneter Fricke: Grenze

zwischen Informationsauftrag und politischer Eigenwerbung

überschritten Osnabrück. Die Öffentlichkeitsarbeit von Ministern und

Regierung in den sozialen Netzwerken gerät erneut in die Kritik.

Grund sind Gagen, die Promis und Youtube-Stars für Gastauftritte auf

Ministeriums-Websites erhalten haben. Seit 2014 gab der Bund 101.302

Euro an Honoraren, Aufwandsentschädigungen oder sonstiger Spesen für

16 Schauspieler und Influencer aus. Das geht aus einer Antwort des

Bundespresseamtes auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) vorliegt. Es bestehe die Gefahr,

„dass die Grenze zwischen berechtigtem Informationsauftrag und

politischer Eigenwerbung leichtfertig überschritten wird“, sagte der

FDP-Abgeordnete Otto Fricke der „NOZ“. Die 25-jährige Youtuberin Lisa

Sophie Laurent erhielt laut Antwort des Bundespresseamtes 11.305 Euro

– unter anderem für eine Zusammenarbeit mit dem

Bundesfamilienministerium. 10.883 Euro kassierte ihre Kollegin Lisa

Ruhfus, die zum Beispiel ein Interview von Kanzlerin Angela Merkel

mit Internet-Persönlichkeiten moderierte. Der kubanische Choreograf

Jorge Gonzáles wurde mit 4.011 Euro honoriert, er warb in einem Video

des Bundesumweltministeriums für Klimaschutz. 44.712 Euro Gage

erhielt der Schauspieler Tom Wlaschiha, der für das

Bundesentwicklungsministeriums Youtube-Videos aus Krisenregionen

drehte. Zwar sei es legitim, wenn Prominente und Influencer der

Bundesregierung auch im Internet dabei unter die Arme griffen,

gesellschaftliche Debatten anzustoßen, sagte Fricke. „Wenn

Ministerinnen und Minister die angeblich überzeugten Unterstützer

dafür bezahlen, dass sie gemeinsam mit ihnen oder aber für sie im

Netz auftreten, wird es allerdings unglaubwürdig.“ Der

Haushaltsexperte der FDP-Fraktion forderte die Bundesregierung auf,

öffentlich zu erklären, „weshalb es aus ihrer Sicht notwendig und

gerechtfertigt war, dass sie etwa Lisa Sophie Laurent mehr als 10.000

Euro oder dem Rapper Eko Fresh 500 Euro für die Unterstützung der

politischen Arbeit der Bundesregierung gezahlt hat und wie genau sich

diese Beträge zusammensetzen“. Im Sinne größtmöglicher Transparenz

solle die Bundesregierung zudem zukünftig schon vorab dafür sorgen,

dass bekannt und im Netz für jedermann offensichtlich sei, wenn

Prominente für Auftritte auf Social Media-Kanälen der Regierung

bezahlt werden – „so, wie es auch im Journalismus üblich ist“. Am

Donnerstag hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

kritisch über die Einrichtung von Newsrooms in Ministerien und

Parteien geäußert. Er sei skeptisch, wenn Parteien und Ministerien

Nachrichten selbst produzierten, sagte er. Das sei die Aufgabe der

Medien.

