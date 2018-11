NOZ: Nato-Generalsekretär: Unvorhersehbarkeit ist größte Gefahr für den Frieden

Osnabrück. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht als größte

Gefahr für den Frieden die Unberechenbarkeit der internationalen

Politik. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

Stoltenberg anlässlich des 100. Jahrestages des Ende des Ersten

Weltkriegs an diesem Sonntag: „Heute ist das größte Risiko die

Unvorhersehbarkeit. Anders als im Kalten Krieg können wir uns heute

nicht mehr auf eine klare Bedrohung konzentrieren.“ Im Kalten Krieg

seien die Sowjetunion und der Warschauer Pakt die Gefahr für den

Westen gewesen. Stoltenberg sagte: „Die Spannung war hoch, aber die

Situation war vorhersehbar.“ In dieser Konfrontation habe eine

gewisse Stabilität gelegen. Dies habe sich völlig geändert: „Heute

stehen wir vor viel komplexeren Herausforderungen“, sagte der

Nato-Generalsekretär. Diese reichten von der aggressiveren Haltung

Russlands bis hin zu Cyberangriffen, Terrorismus, chemischen

Angriffen wie im englischen Salisbury, aber auch Desinformations- und

Propaganda-Attacken auf westliche Demokratien.

Die Militärallianz Nato müsse deshalb auf alles vorbereitet sein:

„Die Nato kann das, denn sie basiert auf Dialog und notfalls

Verteidigung“, sagte Stoltenberg. Die Geschichte habe gelehrt, dass

man den Frieden nicht als garantiert ansehen dürfe: “ Denn dann

vergessen wir, diesen Frieden zu verteidigen.“

Mit Blick auf den Ersten Weltkrieg sagte Stoltenberg: „Was wir

alle aus der europäischen Geschichte gelernt haben, ist, dass die

Kosten des Krieges höher sind als der Preis des Friedens.“ Am 11.

November 1918 hatten die Westmächte und das Deutsche Reich nach vier

Jahren erbitterter Kämpfe einen Waffenstillstand geschlossen. Der

Erste Weltkrieg, dem mehr als acht Millionen Soldaten zum Opfer

gefallen waren, war damit beendet.

Nato-Generalsekretär befürwortet UN-Friedensprozess in Syrien

Stoltenberg hält Frieden für möglich: „Es ist schwierig und es

dauert, aber es ist möglich“

Osnabrück. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürwortet einen

UN-Friedensprozess in Syrien. „Wir brauchen einen Waffenstillstand,

den alle respektieren“, sagte Stoltenberg in einem Interview mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er fügte hinzu: „Dann brauchen wir einen

von der UNO geführten Friedensprozess, das wird nicht einfach, aber

es ist der einzige Weg.“ Auch die Militärallianz Nato trage dazu bei:

„Die Rolle der Nato dabei ist, den Kampf gegen den IS zu

unterstützen.“ Langfristig gebe es allerdings keine militärische

Lösung für solche Konflikte, sondern „wir müssen nach friedlichen

Lösungen suchen“.

Die Geschichte Europas zeige, dass Frieden auch nach langen

kriegerischen Auseinandersetzungen möglich ist. „In Europa haben die

Staaten jahrhundertelang Kriege geführt, aus religiösen oder

ethnischen Gründen – und dann haben sie zum Frieden gefunden“,

betonte der Nato-Generalsekretär aus Anlass des Gedenkens an das Ende

des Ersten Weltkrieges, der vor 100 Jahren, am 11. November 1918, mit

dem Waffenstillstand von Compiègne endete. Heute seien einst

verfeindete Nachbarstaaten wie Deutschland und Frankreich beste

Nachbarn: „Ich sage: Das ist auch im Nahen Osten möglich. Es ist

schwierig und es dauert, aber es ist möglich. Syrien wird nicht immer

im Kriegszustand bleiben.“

Nato-Generalsekretär plädiert für Gespräche mit Russland: „Mit

Russland reden, aber nicht naiv sein“

Stoltenberg: Vereint und entschlossen auftreten, damit Russland

uns nicht missversteht

Osnabrück. Angesichts immer wiederkehrender Spannungen mit

Russland hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für stete

Gespräche plädiert – allerdings dürfe der Westen nicht naiv sein. In

einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

Stoltenberg: „Wir wollen keine Konfrontation mit Russland, sondern

Dialog.“ Sonst könnten die Streitigkeiten nicht beigelegt werden,

sagte Stoltenberg, der aus Norwegen stammt und auf 20 Jahre

Gesprächserfahrung mit Russland in verschiedenen politischen

Funktionen als Minister und Ministerpräsident seines Landes verwies.

„Von deutschen Politikern wie Helmut Schmidt und Willy Brandt haben

wir aus den Zeiten des Kalten Krieges gelernt, dass wir mit Russland

reden müssen.“

Der Nato-Chef warnte aber, gleichzeitig müssten die Nato-Staaten

„vereint und entschlossen auftreten, damit Russland uns nicht

missversteht und uns nicht falsch einschätzt. Und damit die russische

Regierung nicht glaubt, sie könnte Nato-Mitglieder wie Litauen oder

Lettland genauso behandeln wie die Ukraine und Georgien und

Moldawien. Es ist an Russland zu entscheiden, wie sich unser

Verhältnis entwickelt.“

Russland hatte 2014 mit der Annexion der Krim, die zur Ukraine

gehörte, scharfe Kritik von der Nato ausgelöst, die die Annexion für

illegal hält und nicht anerkennt. Stoltenberg betonte, dass sich auch

Großmächte an die Regeln halten müssten: „Es ist sehr gefährlich,

wenn wir die Idee durchgehen lassen, dass ein Staat eine

Einflusssphäre um sich herum besitzt. Das würde ja bedeuten, dass

Großmächte über kleine Nachbarn und deren Grenzen entscheiden

können.“

Stoltenberg setzt auf Kooperation und Klarheit: „Trotz aller

politischen Spannungen gelingt es uns, politische Lösungen mit

Russland zu finden, etwa bei Visafragen oder beim Thema Energie und

Umwelt – nicht trotz der Nato, sondern wegen der Nato. Das heißt aber

nicht, naiv zu sein.“

