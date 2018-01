NOZ: Niedersachsen baut Staatsanwaltschaften gegen Einbruchskriminalität auf

Niedersachsen baut Staatsanwaltschaften gegen

Einbruchskriminalität auf

Justizministerin Havliza will 250 neue Stellen für Richter und

Staatsanwälte

Osnabrück. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat

eine personelle Verstärkung von Gerichten und Anklagebehörden

angekündigt. „Ich strebe an, in den kommenden fünf Jahren neue

Stellen für Richter und Staatsanwälte in einer Größenordnung von etwa

250 zu schaffen“, sagte die CDU-Politikerin im Interview mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). Bereits im laufenden Jahr

solle das Personal aufgestockt werden.

Nach Angaben des Justizministeriums waren im Jahr 2016

durchschnittlich knapp 1316 Richter sowie 499 Staatsanwälte im Land

eingesetzt. Der errechnete Personalbedarf betrug im vergangenen Jahr

knapp 1488 Richterstellen und 599 Staatsanwälte. Damit ergibt sich

zwar ein Soll von 271 Stellen, allerdings sind bei dieser Berechnung

Einstellungen aus dem Jahr 2017 noch nicht eingerechnet, sodass das

Ministerium von einem Bedarf von 250 Stellen ausgeht.

Havliza kündigte den Aufbau von Schwerpunktstaatsanwaltschaften

zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität insbesondere durch Banden

an. Die für den Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg werde

in Osnabrück angesiedelt. Das Projekt ist Havliza zufolge schon „sehr

weit fortgeschritten“. Die Generalstaatsanwaltschaften Braunschweig

und Celle schauten sich das Osnabrücker Projekt „sehr interessiert

an“.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell