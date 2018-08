NOZ: Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin fordert Nothilfen für Landwirte

Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin fordert

Nothilfen für Landwirte

Piel wirft Groko Nichtstun bei Dürreschäden vor – Polizeigesetz

„atmet den Geist von Seehofers dreckigem Wahlkampf“

Osnabrück. Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin Anja Piel fordert

angesichts der Dürreschäden in der norddeutschen Landwirtschaft

Hilfen für Betroffene. „Wir haben jetzt eine Notlage, in der wir

Landwirten helfen müssen. Und zwar gezielt, nicht mit der Gießkanne“,

sagte Piel der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Der

rot-schwarzen Landesregierung warf sie Nichtstun vor: „Gerade in

Niedersachsen gibt es viele Betroffene. Und die Politik wartet ab“.

Allein Niedersachsen hat Dürreschäden in Höhe von 980 Millionen Euro

an die Bundesregierung gemeldet. Voraussichtlich am kommenden

Mittwoch will die Bundesregierung über Hilfen entscheiden.

In der Debatte um ein neues niedersächsisches Polizeigesetz

kritisierte Piel den früheren Koalitionspartner SPD und deren

Innenminister Boris Pistorius scharf. Die Landesregierung plant eine

deutliche Verschärfung des Gesetzes. So sollen Staatstrojaner erlaubt

und terroristische Gefährder bis zu 74 Tage in Präventivhaft genommen

werden. „Ich verstehe nicht, dass sich Boris Pistorius von der CDU so

einen Unfug wie die 74 Tage Vorbeugehaft ins Gesetz schreiben lässt“,

sagte Piel. Die CDU habe in der Koalition zwar den Innenminister an

die SPD abgegeben, kopiere aber bei der Inneren Sicherheit. „Vieles

im Polizeigesetz ist eins zu eins aus Bayern übernommen. Und es atmet

den Geist von Seehofers dreckigem Wahlkampf“, sagte Piel.

„Niedersachsens SPD ist schlecht beraten, diesen Weg mitzugehen“,

sagte Piel der „NOZ“.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell