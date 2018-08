NRZ: Erdogans Lira-Absturz: Hilfe nur gegen Menschenrechte – von MANFRED LACHNIET

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook meldet

gerade mehr Urlaubsreisen in die Region Antalya als nach Mallorca.

Auch bei vielen Deutschen gehört die Türkei wieder zu den

Lieblingszielen – allen Debatten um Özil oder um die vielen

Erdogan-Wähler hierzulande zum Trotz. Das Hauptargument lautet: In

der Türkei ist–s billig. Kaum irgendwo kann man derzeit so günstig

Urlaub machen.

Doch das ist – wie immer – nur die eine Seite. Weil die Lira nach

unten stürzt, wird für die Türken das Leben in ihrem Land immer

teurer; Kredite sind schwerer abzutragen.

Damit gerät Präsident Erdogan stark unter Druck. Denn der

wirtschaftliche Erfolg war stets sein überzeugendstes Argument: Seht

her, wir Türken können stolz auf unsere Wirtschaft sein! Damit ist es

nun vorbei. Dass Erdogan nun ausländische Mächte als Drahtzieher des

Lira-Verfalls geißelt, gehört zur zynischen Logik von Autokraten, die

Schuld immer bei anderen suchen.

Tatsache ist, dass Wirtschaft und Finanzleute die Türkei immer

kritischer sehen. Sie mögen es nicht, wenn ein Alleinherrscher auch

noch die Zentralbank beeinflussen will und sich mit anderen Staaten

anlegt. Und jetzt auch noch der Ärger mit Trump.

Die Frage ist, ob Erdogan Hilfe vom Internationalen Währungsfonds

annimmt. Oder ist er dazu zu stolz? Klar ist, dass es Hilfen nur

gegen Menschenrechte und Reformen im Land geben darf. Darauf muss

auch die Bundesregierung drängen. Ob die wirtschaftliche Talfahrt

auch der Opposition im Lande nutzt, bleibt abzuwarten. Man darf

hoffen, dass die Kritik an Erdogan immer größere Teile der

Bevölkerung erreicht. Ausgang: ungewiss.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell