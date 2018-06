NOZ: NOZ: Deutschland verfehlt EU-Grenzwerte beim Ammoniak-Ausstoß deutlich

Osnabrück. Nach dem Nitrat-Urteil droht Deutschland bereits der

nächste Umweltärger mit der EU-Kommission. Wie die „Neue Osnabrücker

Zeitung“ (Samstag) berichtet, gelangt hierzulande deutlich zu viel

schädliches Ammoniak in die Umwelt. Das Blatt beruft sich dabei auf

eine Antwort des Bundesagrarministeriums auf Anfrage der

FDP-Fraktion. Demnach lag der errechnete Ausstoß 2016 bei 662000

Tonnen. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte: „Deutschland hat

Maßnahmen zur Reduzierung der Ammoniakemission angekündigt, die

jedoch bisher nicht zu einem Rückgang der gemeldeten Gesamtemissionen

geführt haben.“

2015 lagen die Emissionen bei 670.000 Tonnen und damit 38 Prozent

über dem Grenzwert. Die Europäische Umweltagentur wertet laut

Kommission derzeit die 2016er-Werte genauer aus. Fest steht aber

bereits, dass Deutschland neben vier anderen EU-Staaten erneut zu

viel Ammoniak ausgestoßen hat. Gelingt es nicht, die Emissionen zu

senken, könnte der Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren

drohen. Auf Nachfrage bei der Kommission hieß es dazu laut „NOZ“ nur:

„Wir spekulieren nicht.“

Nach Angaben Bundesregierung stammt das Ammoniak zu etwa 95

Prozent aus der Landwirtschaft. Es gelangt über die Stallluft oder

über Gülle und Gärreste in die Umwelt und gefährdet hier Ökosysteme.

Der Bundestag hatte kürzlich eine Verordnung erlassen, die eine

Senkung von 29 Prozent im Vergleich zum Wert von 2005 vorschreibt,

nach jetzigem Stand also auf unter 444.000 Tonnen. FDP-Abgeordneter

Karlheinz Busen sagte: „Die Vorgaben werden viele ehrbare Landwirte

ruinieren.“

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) sprach

unterdessen von einer „großen, aber auch notwendigen Aufgabe“. Die

Bundesregierung müsse zügig Gegenmaßnahmen umsetzen. „Am Ende zeigt

uns auch dieses Problem, dass wir nicht darum herum komme werden, uns

die Frage zu stellen, in welchem Umfang Tierhaltung in Deutschland

möglich ist, ohne die Umwelt über Gebühr zu belasten“, sagte der

Bundesvorsitzende der Grünen. Udo Hemmerling, Vize-Generalsekretär

des Bauernverbandes, warnte: „Es muss vermieden werden, dass die

vorgesehenen Reduktionsziele den Strukturwandel in der Landwirtschaft

beschleunigen und zur Verlagerung der Tierhaltung ins Ausland

führen.“

