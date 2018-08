NOZ: NOZ: Junge Liberale fordern Führerschein ab 16

Junge Liberale fordern Führerschein ab 16

Bundesvorsitzende Schröder: Niedrige Unfallzahlen sprechen dafür –

EU müsse Gesetz ändern

Osnabrück. Die Jungen Liberalen haben einen neuen Vorstoß für das

begleitete Fahren mit 16 gemacht. Die Bundesvorsitzende der

FDP-Jugendorganisation, Ria Schröder, sagte der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Donnerstag): „Wir wollen junge Menschen mobil machen.

Mobilität ist Freiheit.“ Das würden vor allem Jugendliche auf dem

Dorf merken, wo der Bus nur zweimal am Tag fahre, morgens zur Schule

und mittags wieder zurück. „Wir sind überzeugt, dass auch 16-Jährige

schon alt genug sind“, sagte Schröder. „Die niedrigen Unfallzahlen

derjenigen, die ihren Führerschein mit 17 gemacht haben, zeigen das.“

Allerdings gibt es eine Hürde. Die Europäische Union hat das

Mindestalter für Autoführerscheine auf 17 Jahre festgelegt. So lange

Brüssel dies nicht ändert, kann Deutschland kein Fahren mit 16

einführen. Die Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation forderte

deshalb: „Die Bundesregierung muss sich in Brüssel bei der EU dafür

einsetzen, dass das Mindestalter für den Führerscheinerwerb endlich

sinkt. Davon profitieren Jugendliche in ganz Europa.“

Beim begleiteten Fahren dürfen Fahranfänger auch vor dem 18.

Geburtstag hinter dem Steuer Praxiserfahrung sammeln – vorausgesetzt,

eine erfahrene Begleitperson sitzt daneben. Dahinter steckt die Idee,

dass die jungen Autofahrer dann gleich zu Beginn des Alleinefahrens

schon routiniert sind. Niedersachsen ist dabei Vorreiter. Der

damalige FDP-Landesverkehrsminister Walter Hirche hatte schon 2004

das Modellprojekt „bF17″gestartet, das inzwischen bundesweit Schule

gemacht hat.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell