NOZ: Schulversuch „Sprint“ wird Regelangebot an Niedersachsens Berufsschulen

Schulversuch „Sprint“ wird Regelangebot an

Niedersachsens Berufsschulen

Kultusminister Tonne: Integrationsprogramm für Flüchtlinge wird

Regelangebot an den berufsbildenden Schulen

Osnabrück. Das Sprach- und Integrationsprojekt „Sprint“ wird zum

Regelangebot an den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen. Das

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf das

Kultusministerium. „Wir holen Sprint aus dem Versuchs-Status heraus

und machen es zum dauerhaften Angebot an den berufsbildenden

Schulen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Dazu will der

SPD-Politiker das Schulgesetz ändern, allerdings soll der Umstieg

schneller passieren: „Wir wollen mit einer Vorgriffsregelung bereits

zum August einen nahtlosen Übergang schaffen“, sagte Tonne. Dauerhaft

will das Land die Module in der neu konzipieren zweijährigen

Berufseinstiegsschule (BES) verankern. „Sprint und Sprint-dual wurden

2015 und 2016 in einer akuten Drucksituation geschaffen und haben

sich als Glücksgriffe für die berufsbildenden Schulen und die

Jugendlichen erwiesen“, sagte Tonne. Mit den sinkenden

Flüchtlingszahlen war auch der Bedarf an „Sprint“ zuletzt gesunken.

Waren zwischenzeitlich rund 4000 Jugendliche in den Kursen, sind es

aktuell rund 1400.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell