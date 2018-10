NOZ: SPD-Gesundheitsexperte will Medikamentenabgabe durch Hausärzte ermöglichen

SPD-Gesundheitsexperte will Medikamentenabgabe

durch Hausärzte ermöglichen

Karl Lauterbach: Werde mit Spahn über Reform sprechen –

Verbraucherschützer lehnen Vorstoß des Hausärzteverbandes ab

Osnabrück. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterstützt die

Forderung der Hausärzte, künftig Medikamente an Patienten abgeben zu

dürfen, und macht sich für die notwendige Gesetzesänderung stark.

„Eine Möglichkeit für Hausärzte, selbst Medikamente an Patienten

abzugeben, ist grundsätzlich zu begrüßen. Über eine dafür notwendige

Rechtsänderung werde ich mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

sprechen“, kündigte Lauterbach im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ an. Es gebe viele Situationen, in denen die Versorgung der

Patienten durch eine entsprechen Reform verbessert werden könnte.

„Das gilt etwa bei Hausbesuchen, in Pflegeeinrichtungen und für

Schmerzpatienten“, sagte Lauterbach. Die Möglichkeit der

Medikamentenabgabe durch Ärzte müsse aber eingeschränkt werden,

betonte der SPD-Vizefraktionschef: „Hausarztpraxen dürfen auf keinen

Fall zu Apotheken werden. Ein Apothekensterben wäre fatal für die

Versorgungssicherheit der Menschen gerade auf dem Land.“ Mehr

Flexibilisierung für Ärzte müsse daher „einhergehen mit der Stärkung

der Apotheken, etwa durch eine höhere Vergütung von

Beratungsleistungen“, sagte Lauterbach. „Es geht um ein Gesamtpaket.“

Verbraucherschützer lehnen den Vorstoß des Hausärzteverbandes ab,

Medizinern zu ermöglichen, ihre Patienten selbst mit

verschreibungspflichtigen Arzneien zu versorgen. „Der Vorschlag mag

zwar praktisch klingen, ist aber in der Praxis kaum zu

verwirklichen“, sagte Kai Vogel, Gesundheitsexperte des

Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbz), der „NOZ“. Die sehr hohen

rechtlichen Vorgaben für Apotheken aus Gründen der

Arzneimittelsicherheit würden Arztpraxen überfordern. „Es wäre viel

mehr im Sinne der Patienten, wenn Ärzte und Apotheker ihre

Zusammenarbeit stärken würden, statt gegeneinander zu arbeiten“,

sagte Vogel.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell