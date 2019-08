NOZ: SPD-Politiker fordern milliardenschweres Hilfsprogramm für Not leidende Wälder

SPD-Politiker fordern milliardenschweres

Hilfsprogramm für Not leidende Wälder

Umschichtung bei Agrarsubventionen vorgeschlagen – 500 Millionen

Euro für Löschhubschrauber

Osnabrück. Aus der SPD-Bundestagsfraktion kommen Forderungen nach

einem milliardenschweren Hilfspaket für die Not leidenden Wälder. Das

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf ein

gemeinsames Papier von SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch und

mehreren Fachpolitikern. Darin fordern die Abgeordneten unter anderem

die Einrichtung eines 500 Millionen Euro umfassenden Fonds auf

europäischer Ebene. Mit dem Geld soll Waldbauern zum einen bei der

Beseitigung von Schadholz in den Wäldern geholfen werden. Zum anderen

soll die EU Holz aufkaufen und einlagern, um so den Markt zu

stabilisieren. Ein vergleichbares Programm hatte die EU zuletzt bei

der Milchpreis-Krise vor einigen Jahren aufgelegt.

Zudem fordern die SPD-Politiker, zehn Prozent der

EU-Agrarsubventionen künftig „für den klimarobusten Waldumbau sowie

ökologisch sinnvolle Neuanpflanzungen zu reservieren“. Allein für

Deutschland entspräche das bei den derzeitigen Zahlungen aus Brüssel

einer jährlichen Summe von 620 Millionen Euro, die nicht mehr nur für

Bauern, sondern auch für den Wald zur Verfügung stünden. Obendrauf

soll die EU eine jährliche Krisenreserve von 500 Millionen Euro für

Extremwetterereignisse zurücklegen. Auch dieses Geld soll aus den

Agrarsubventionen abgezweigt werden.

Auf nationaler Ebene fordern die Parlamentarier die

Bundesregierung auf, 500 Million Euro für den Kauf von Fahrzeugen

auszugeben, die bei Waldbränden eingesetzt werden können. „Ziel soll

sein, dass ausreichend viele Löschhubschrauber sowie Räumpanzer

deutschlandweit kurzfristig zur Verfügung stehen“, schreiben SPD-Vize

Miersch, der agrarpolitische Sprecher Rainer Spiering, der

wirtschaftspolitische Sprecher Bernd Westphal sowie der

forstpolitische Sprecher Dirk Wiese. Der Wald in Teilen Deutschlands

und Europas leidet derzeit unter Trockenheit und einer

Borkenkäferplage. Vielerorts sterben ganze Wälder ab. Waldbesitzer

klagen, dass sie die Folgen finanziell nicht stemmen können. Weil

aufgrund der nachhaltigen Schäden so viel Holz anfällt, ist der

Marktpreis zudem im Keller.

