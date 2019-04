NOZ: Städte-und Gemeindebund: Gesetz zur Erleichterung von Abschiebungen nicht blockieren

Osnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund warnt dringend vor

einem Scheitern des geplanten Gesetzes zur erleichterten Abschiebung

von nicht anerkannten Flüchtlingen. „Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz

ist ein geeignetes und gutes Instrument, um eine Überforderung der

Städte und Gemeinden zu vermeiden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd

Landsberg der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Vor den Beratungen des

Entwurfs im Bundeskabinett an diesem Mittwoch rief Landsberg die

verantwortlichen Politiker dazu auf, dieses Projekt „nicht aus

ideologischen und parteipolitischen Gründen“ zu blockieren.

Laut Gemeindebund kamen im letzten Jahr noch immer rund 180.000

Flüchtlinge nach Deutschland und stellten die Kommunen vor

Herausforderungen bei Unterbringung, Versorgung und Integration.

„Weniger als 40 Prozent von ihnen erhalten einen Status als

anerkannte Flüchtlinge oder als Schutzbedürftige“, unterstrich

Landsberg. Denn viele der Ankömmlinge würden in den Herkunftsländern

eben nicht verfolgt, sondern kämen aus wirtschaftlichen Gründen.

„Trotz klarer Rechtsregeln gelingt es aber immer weniger, dass diese

Menschen in ihre Herkunftsländer zurückkehren“, betonte der

Verbandschef. Daher sei auch die Zahl der geduldeten Flüchtlinge auf

über 230.000 gestiegen. „Hier besteht Handlungsbedarf“, forderte

Landsberg. Das neue Gesetz biete richtige Ansätze, um Ausweisungen

auch durchzusetzen. „Wer etwa seine Herkunft verschleiert oder die

Rückführung vorsätzlich verhindert, muss bestraft werden“,

unterstrich der Hauptgeschäftsführer. Er befürwortete Gewahrsam oder

Abschiebehaft als mögliche Konsequenzen insbesondere für Straftäter,

die sich der Abschiebung immer wieder entziehen. Landsberg forderte

zudem ausreichende Kapazitäten in Haftanstalten, um

Ausreisepflichtige – insbesondere Familien – getrennt von Straftätern

unterzubringen. Zentrales Ziel müsse sein, dass abgelehnte

Asylbewerber, Asylbewerber mit unklarer Identität und mit unklarer

Bleibeperspektive nicht auf die Kommunen verteilt würden.

Zuvor war erneut Kritik aus den Ländern laut geworden. Unter

anderem bemängelte der Hamburger Justizsenator Till Steffen (Grüne),

der Entwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei in

„weiten Teilen verfassungsrechtlich und rechtspolitisch bedenklich“.

