rbb exklusiv: Beamter des Berliner LKA bei Treffen mit bekanntem Neonazi beobachtet

Ein Beamter des Berliner Landeskriminalamtes soll Kontakt zu einem

mehrfach vorbestraften Berliner Neonazi unterhalten haben.

Das ergeben Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste und von

rbb24 Recherche. Der Neonazi wird verdächtigt, an einer Reihe von

Brandanschlägen in Berlin Neukölln beteiligt gewesen zu sein.

Der Beamte W. des Landeskriminalamtes wurde von einem

Observationsteam einer Sicherheitsbehörde beobachtet, als er sich am

16. März 2018 in einer Fußballkneipe mit dem mehrfach vorbestraften

Neonazi T. und weiteren Männern unterhalten hat. Kurz danach fuhren

T. und der LKA-Beamte gemeinsam in dem Privatauto des Beamten W. weg.

W. ist im Berliner Landeskriminalamt in einem Bereich tätig, der

auch für polizeiliche Observationsmaßnahmen zuständig ist. Die

Beamten der Sicherheitsbehörde, die das Treffen beobachtet

hatten, meldeten den Vorfall weiter. Nach einer polizeiinternen

Untersuchung leitete die Staatsanwaltschaft ein

Ermittlungsverfahren ein, dass inzwischen eingestellt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den konkreten Gründen

des Ermittlungsverfahrens nicht äußern. Das Verfahren stehe

„im Zusammenhang mit einem weiteren Ermittlungsverfahren, bei

dem eine Auskunftserteilung einer Ermittlungsgefährdung

entgegensteht.“ Das Landeskriminalamt teilte auf mehrfache

Nachfrage mit, dass der Beamte W. weiterhin im LKA 6 tätig sei

und dass gegen ihn „keine Disziplinarmaßnahmen erforderlich“

gewesen seien.

Die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Martina Renner,

sieht in dem Vorgang einen handfesten Skandal. „Sollte der LKA-Beamte

irgendetwas von Brandanschlagsplänen in Neukölln gewusst haben,

sprechen wir von der indirekten Unterstützung mutmaßlicher

Rechtsterroristen durch einen Polizisten mittels Strafvereitelung im

Amt. Ich erwarte, dass von oberster Stelle interne Ermittlungen

erfolgen, um endlich Licht ins Dunkel des skandalträchtigen Berliner

Landeskriminalamtes zu bringen“, sagte Renner dem rbb.

