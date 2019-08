NOZ: Waldkrise: Forstwirtschaft ruft Kanzlerin um Hilfe

DFWR-Präsident Schirmbeck: Brauchen kein

Waldpalaver sondern konkrete Beschlüsse – Schadholz-Räumung oberste

Priorität – 20 Euro Zuschuss pro Kubikmeter gefordert Osnabrück. Die

Forstwirtschaft schlägt angesichts massiver Waldschäden Alarm und

fordert Nothilfe vom Staat. „Wir brauchen kein Waldpalaver sondern

konkrete Beschlüsse: Haushaltsmittel für das Räumen des Schadholzes

von 20 Euro pro Kubikmeter, und zwar sofort“, sagte Georg Schirmbeck,

Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR), der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Wegen Sturmschäden, Schädlingsbefall,

Hitze und Trockenheit sei der Nadelholz-Markt „in weiten Bereichen

Deutschlands zusammengebrochen“, sagte Schirmbeck. „Die Waldbesitzer

resignieren. Manche sind nicht mehr in der Lage, die Räumungskosten

zu bezahlen.“ Unbürokratische Zuschüsse des Staates, um das Schadholz

zu entfernen, stünden daher ganz oben auf der Dringlichkeitsliste.

Nur so könnten gesunde Bäume geschützt und eine nachhaltige

Wiederaufforstung gestartet werden. Auch dafür seien Zuschüsse

notwendig. Der DFWR-Präsident begrüßte die Ankündigung von

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), im September einen

nationalen Waldgipfel einzuberufen, mahnte aber an: „Dieser muss im

Kanzleramt mit der Bundeskanzlerin und allen Ministerpräsidenten

stattfinden“, damit alle Bundesländer mitziehen. „Unser Wälder gehen

uns alle an“, betonte Schirmbeck. „Deshalb ist jetzt eine nationale

Kraftanstrengung zum Erhalt unserer Wälder erforderlich. Gelingt uns

das nicht, dann sind alle Klimadiskussionen obsolet.“

