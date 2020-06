NRW-Innenminister Reul beklagt sinkenden Respekt vor staatlichen Institutionen

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) beklagt einen mangelnden Respekt gegenüber staatlichen Institutionen in Deutschland: “Das, was sich da zeigt, ist ein Phänomen, was wir überall in der Republik sehen, immer öfter sehen (…): Dass der Respekt vor staatlichen Institutionen sinkt, dass der Respekt gegenüber Beamten, Polizisten, aber auch Mitarbeitern in Ausländerbehörden sinkt, dass Gerichtsvollzieher angegriffen werden”, sagte Reul im phoenix-Interview mit Blick auf die Krawalle in Stuttgart. “Da ist etwas ins Rutschen gekommen, was eine klare Antwort des Staates verlangt.” Die Politik sei nun gefragt, die Beamten zu schützen und gemeinsam dagegenzustehen. Die steigende Tendenz zur Gewalttätigkeit sei “sehr, sehr, sehr ernst” zu nehmen. “Da wird nicht mehr geschlagen oder geschubst, sondern da kommt das Messer raus”, so Reul. ” Ich glaube, es ist kein Phänomen einer Stadt, an einer Stelle, sondern dahinter steckt ein grundsätzlicheres Problem.”

