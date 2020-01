NRW will digitale Drohnen-Abwehr vorschreiben

Das Land NRW will gesetzlich festlegen lassen, dass verkaufte

Drohnen künftig so programmiert sein müssen, dass sie nicht mehr in Verbotszonen

über Haftanstalten und Flughäfen eindringen können. Eine entsprechende

Initiative kündigt NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an. “Jede Drohne

über einer Justizvollzugsanstalt ist eine Sicherheitsstörung”, sagte er der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). Er verwies darauf, dass die Zahl der

erfassten Drohnenflüge über NRW-Haftanstalten schnell zunehme. 2017 und 2018 gab

es jeweils drei Vorfälle. 2019 waren es bereits zwölf. Die Initiative zielt

auch auf den Schutz vor Flughäfen. “Ich kann mir vorstellen, dass unser Vorstoß

auch in anderen Bereichen wie beim wichtigen Thema Flugsicherheit hilfreich sein

könnte”, sagte Biesenbach. Laut Angabe der Deutschen Flugsicherung wurden im

vergangenen Jahr 125 Behinderungen durch Drohnen an deutsche Flughäfen

registriert. Konkret möchte NRW durchsetzen, dass die Landesjustizminister den

Bund dazu auffordern, das sogenannte Geo-Fencing im Europarecht zu verankern.

Das bedeutet, dass sensible Luftbereiche wie Gefängnisse und Flughäfen mit einem

virtuellen Zaun umschlossen werden und die mit entsprechenden Codes versehene

Drohne auf diese Weise daran gehindert wird, in den geschützten Luftraum

einzufliegen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4504049

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell