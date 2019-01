NRZ: Ablenken anstatt Diesel-Nachrüstung zu fordern – von MANFRED LACHNIET

Was ist denn nun richtig? Nachdem 107

Lungenfachärzte die Feinstaubwerte öffentlichkeitswirksam für

unsinnig erklärten, ist die Verwirrung noch größer. Sind Fahrverbote

also überflüssig? So einfach ist es nicht. Fest steht allein, dass

Pendler und Handwerker seit Monaten zutiefst gefrustet und verärgert

sind. Sie haben sich ihren Diesel nicht aus lauter Lust am Gasgeben

gekauft, sondern weil sie sparsam und umweltschonend unterwegs sein

wollen. Fest steht zudem, dass in Millionen Autos eine Elektronik

gute Abgaswerte nur vorgaukelt. Das ist Betrug: am Kunden genauso wie

an der Umwelt. In den USA wurden die Autobauer daher zu Schadenersatz

und Nachrüstung verdonnert. Bei uns hingegen ziert sich der

Bundesverkehrsminister. Noch immer ist die Industrie nicht zur

Nachrüstung verpflichtet. Das erbost viele Dieselfahrer zu Recht.

Wenn nun 107 Lungenärzte die Schadstoffgrenzen für überzogen halten,

dann wirkt das für manche wie eine Befreiung aus dem Ärger über die

politische Untätigkeit. Weil Kanzlerin und Minister den Autofahrern

keine plausible Lösung zeigen und inkonsequent handeln, bedienen nun

Populisten und Boulevard-Medien die Themen Feinstaub und Stickoxid.

Die Bild-Zeitung titelte gestern mit der Empörung der 107

Lungenfachärzte und sprach von „Lüge“. Dass der Verband der

Lungenfachärzte (1213 Mitglieder) und auch die

Weltgesundheitsorganisation WHO die Grenzwerte indes für richtig

halten, wird nicht erwähnt. Auch Minister Scheuer springt nun lieber

der Grenzwertschelte bei als sich um echte Lösungen zu kümmern.

Wichtig ist daher, dass der Verkehrsminister endlich Klartext mit der

Autoindustrie redet: Sie muss liefern, wenn sie weniger Schadstoffe

verspricht. Dazu sind Umwelt und Gesundheit viel zu wichtig.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell