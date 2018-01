NRZ: Dann lieber eine Minderheitsregierung – von MANFRED LACHNIET

Waren Sie auch so ernüchtert, als gestern die

Einigungen von CDU und SPD erklärt wurden? Ein bisschen Erleichterung

bei der Krankenkasse, ein bisschen Obergrenze, ein bisschen mehr für

Europa, etwas mehr Rentengerechtigkeit, ein wenig mehr für die

Bildung. Alles schön und gut und richtig – aber ein großer Wurf sieht

doch wohl ganz anders aus. Dieses Ergebnis lässt keine Begeisterung

aufkommen. Dafür hätte man nicht so lange verhandeln müssen. Die

Menschen im Land erwarten einfach mehr Kreativität und Elan. Vor

allem viele aus der SPD-Basis dürften die Augen verdreht haben. Denn

ihre wichtigsten Wünsche werden kaum erfüllt. Stattdessen sollen sie

CDU-Forderungen folgen. Beim Sonderparteitag am 21. Januar wird es

spannend. Wie will Martin Schulz seine kritischen Genossen

überzeugen? Immerhin steht ihm mittlerweile der GroKo-skeptische

nordrhein-westfälische SPD-Chef Groschek zur Seite. Das könnte

nützlich sein, es könnte aber auch beiden sehr schaden. Schließlich

geht es um Glaubwürdigkeit. Aber auch Merkel muss noch zittern. Zwar

hat ihre CDU/CSU wesentliche Punkte durchsetzen können. Aber was

nutzt das alles, wenn am Ende die Sozialdemokraten am Ende nicht

überzeugt sind? Dann gelangt die Kanzlerin erneut in die Krise: Erst

durch Lindner, dann durch Schulz. Sie wird sich Gedanken machen

müssen, warum sie andere nicht mehr für sich einnehmen kann. In

diesen Tagen rächt sich, dass in der Vergangenheit die Profile der

Parteien zu sehr ähnlich wurden. Die gegenteilige Bewegung bremst nun

die Regierungsbildung. Doch damit wären wir immer noch nicht bei

Neuwahlen. Für Bundespräsident Walter Steinmeier sind sie sowieso nur

die ultima ratio. Er hält damit den Wert einer Bundestagswahl hoch

und fordert von den Parteien kluge Kompromissbereitschaft und mehr

Kreativität. Das ist gut so. Denn auch eine Minderheitsregierung kann

funktionieren, zumindest eine Zeitlang. Vielleicht sogar länger. Das

zeigen die Beispiele aus anderen Ländern. Denn für die Demokratie

kann es durchaus belebend sein, wenn bei wichtigen Themen stets um

Mehrheiten im Bundestag geworben werden muss. Das stärkt den

einzelnen Abgeordneten und seine Überzeugung. Die Kraft der Argumente

könnte eine Blüte erleben: Es gäbe spannende Debatten für alle

Bürger, weniger Verdrossenheit, mehr Engagement. Ein frommer Wunsch?

– Vielleicht. Es ist aber auch gut möglich, dass daraus endlich gute

Politik wird.

