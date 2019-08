NRZ: Null-Zinsen: Das beste Mittel ist investieren – von MANFRED LACHNIET

Eines muss man der CSU lassen: Die eigentlich

konservative Partei feilt beständig an ihrem grünen Profil. Dass

ausgerechnet Alexander Dobrindt nun eine Staatsanleihe für den

Klimaschutz fordert und damit die Sparer umgarnt, ist clever. Zuvor

hatte sein Parteifreund Söder ein Verbot von Negativzinsen ins Spiel

gebracht. So etwas, so hoffen sie, soll bei den Bürgern gut ankommen.

Tatsächlich sorgen sich viele Menschen derzeit um ihr Erspartes.

Wer etwas fürs Alter oder für die Kinder zurückgelegt hat, erntet

schon seit geraumer Zeit keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch. Wer

jetzt aber von „Enteignung“ schwadroniert oder sich die Zeiten

üppiger Zinsen zurückwünscht, sollte sich erinnern, dass es damals

auch eine recht hohe Inflation gab, die den Ertrag schnell wieder

auffraß. Schließlich kommt hinzu, dass die Europäische Zentralbank

mit den niedrigen Zinsen vor allem die südeuropäischen Länder stützt.

Bislang hat das einigermaßen gut funktioniert.

Dennoch muss man nicht in die Ferne schweifen, um nach der Ursache

für unsere Nullzinsen zu suchen. Es ist die seit Jahren zelebrierte

„schwarze Null“ der Bundesregierung (zu der auch die CSU zählt), die

nötiges Investieren unterdrückt.

Geld ist im Überfluss vorhanden, sonst gäbe es keine Nullzinsen

Bildung, Digitalisierung, Schienennetz, Mobilität und natürlich auch

der Klimaschutz sind Bereiche, in denen Deutschland hinterherhinkt.

Und zwar deshalb, weil lieber gespart wurde. Kein Missverständnis:

Maßhalten ist wichtig, aber genauso entscheidend ist es, wenn unser

Land nun eine große Offensive in die genannten Bereiche betreibt.

Geld ist im Überfluss vorhanden, sonst gäbe es ja die Nullzinsen

nicht.

Die Krux bei den staatlichen Ausgaben ist, dass so vieles in den

falschen Kanälen landet. Was fehlt, ist mehr Fokussierung auf das

wirklich Wichtige und Nötige. Wenn dafür endlich Milliarden Euro

bewegt werden, kommt auch wieder Geld in den Kreislauf. Und am Ende

bringt das auch wieder ein paar Zinsen. Vor allem aber: zufriedene

Bürger in einer modernen Demokratie, die auf Bildung und Klimaschutz

setzt.

