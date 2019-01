NRZ: Schnelle Wende im Rheinischen Revier – von MANFRED LACHNIET

Nach dem Atom-Ausstieg kommt nun die nächste große

Wende: der Abschied von der Braunkohle. In unserem Land NRW werden

die Meiler im Rheinischen Revier schon in drei Jahren abgeschaltet.

Indes: die Verbrennung von Steinkohle darf noch ein ganzes Weilchen

länger dauern. Fürs Klima ist das mittelfristige Abschalten der

Braunkohlekraftwerke sicher eine gute Nachricht. Freuen dürfen sich

wohl auch die Freunde des Hambacher Forsts. Ihr Protest dürfte ganz

sicher etwas bewegt haben. Eine Riesenaufgabe bleibt nun die sichere

Energieversorgung für unser Industrieland NRW. Wie können moderne

Speicher die Energie aus Wind und Sonne schnell, sicher und

einigermaßen günstig zur Verfügung stellen? Damit der Strom auch

weiterhin verlässlich fließt, ist Technik und Ingenieurskunst

gefragt, eine kluge Politik außerdem. Die vielen Milliarden Euro

Steuergeld müssen also in die Entwicklung von Stromspeichern

investiert werden, ebenso in die Qualifizierung oder Umschulung von

Kraftwerksmitarbeitern. Sie einfach in die Frührente zu schicken (wie

seinerzeit bei den Kumpeln an Rhein und Ruhr) ist sicher der falsche

Weg und führt auch nicht zur politischen Beruhigung etwa in den

Kohlerevieren der östlichen Bundesländer. Die Menschen müssen

vielmehr das Gefühl gewinnen, dass sie gebraucht werden und an neuen,

zukunftsweisenden Technologien mitarbeiten. Intelligente Vernetzungen

von erneuerbaren Energien sind nicht nur der Schlüssel für sichere

Stromnetze von morgen und ‪übermorgen‬. Sie sind auch

dringend nötig, um den Klimawandel vielleicht noch ein wenig in den

Griff zu bekommen.

