Nur ein erster Schritt

Nun soll es also doch schnell gehen bei der CDU. Auf einem

Sonderparteitag Ende April soll der neue Parteivorsitzende bestimmt werden. Nach

derzeitiger Lage kann man sich dabei die weibliche Form sparen. Es ist der

frühestmögliche Termin für die Wiederbesetzung des Chefsessels, den Annegret

Kramp-Karrenbauer nach kurzer Zeit wieder räumt. Und es ist angesichts des

desolaten, ratlosen Zustands in der keiner keinem über den Weg zu trauen

scheint, die richtige Entscheidung. Ob sie allerdings die Partei stabilisiert,

ist noch lange nicht ausgemacht. Und auch die Stabilität der Regierung steht

wieder einmal in den Sternen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4529010

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell