Nutzer und Investoren haben einen Anspruch auf Eindeutigkeit – Kommunale Mietenbündnisse verzerren den Mietspiegel / Kommentar von Roman Heidrich und Sebastian Grimm, JLL

In Berlin hatten sich die kommunalen

Wohnungsunternehmen bereits 2012 einem Mietenbündnis unterworfen.

2017 folgte eine Kooperationsvereinbarung für „Leistbare Mieten,

Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“. Dem Berliner Beispiel

folgend hat nun auch die Stadt Frankfurt für ihre beiden kommunalen

Unternehmen faktisch einen Mietenstopp verordnet.

Während die Berlin eigenen Wohnungsunternehmen mit annähernd

320.000 Wohnungen rund 15% des Wohnungsbestandes ausmachen, verfügen

die ABG Holding über rund 51.000 und die Nassauische Heimstätte über

rund 16.500 Wohnungen in Frankfurt, entsprechend fast 18% des

Wohnungsbestandes in der Hessen-Metropole.

Unstrittig müssen Städte und Gemeinden mit den ihnen zur Verfügung

stehenden Wohnungsbeständen bezahlbaren Wohnraum insbesondere für

einkommensschwache Bewohner zur Verfügung stellen. Hierin liegt auch

die ursprüngliche Aufgabe der kommunalen Wohnraumversorgung. Mit dem

„normalen“ Wohnungsmarkt darf diese sozial relevante Praxis jedoch

nicht kollidieren.

Angesichts der aktuellen Diskussionen rund um die weiteren

Regulierungen am Mietwohnungsmarkt muss insbesondere die

Beeinflussung der Mietspiegel durch politisch motivierte Eingriffe in

die Mietengestaltung der stadtnahen Wohnungsunternehmen allerdings

kritisch hinterfragt werden. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn die

regulierten Neuvertragsmieten für diese als „frei finanziert“

geltenden Wohnungen einen erheblichen Einfluss auf den Mietspiegel

haben. Während bei den klassisch öffentlich geförderten Mieten in der

Regel ein zinsgünstiges Darlehen für den Bau oder die Modernisierung

einer Immobilie gewährt wurde, ist die kommunale oder in Berlin auch

senatsgetriebene Regulierung der Mieten quasi eine Art

Subjektförderung des jeweiligen Mieters durch Steuermittel. Diese

„subventionierten“ Mieten stellen eine Verzerrung der gewöhnlichen

Marktverhältnisse dar. Bei der Erstellung der Mietspiegel dürfen sie

nicht berücksichtigt werden, wie dies für die Mieten der klassisch

öffentlich geförderten Wohnungen bereits gilt.

Da bisher keine ausreichende Transparenz bei der Erstellung der

Mietspiegel vorhanden ist, lässt sich nicht abschätzen, welchen

Umfang die regulierten Mieten an der Grundgesamtheit sowie der

untersuchten mietspiegelrelevanten Stichprobe haben. Massive

Verzerrungen nicht ausgeschlossen. Die Heterogenität der

Mietspiegellandschaft in Deutschland weist ohnehin auf massiv

unterschiedliche Erhebungspraxen hin. Zur Schaffung einer breiten

Akzeptanz zukünftiger Mietspiegel bedarf es einer auf

„wissenschaftlichen Grundsätzen“ basierenden, einheitlichen,

transparenten und nachvollziehbaren Erhebung der Mietspiegel. Nur so

kann gewährleistet, dass die faktische Wirklichkeit zweier Wohnmärkte

nicht zum Bumerang bei der dringend erforderlichen Beseitigung des

Wohnraummangels in Deutschland wird. Nutzer und Investoren haben

einen Anspruch auf Eindeutigkeit.

Roman Heidrich, Team Leader Residential Valuation Advisory JLL Berlin

Sebastian Grimm, Team Leader Residential Valuation Advisory JLL

Frankfurt

Pressekontakt:

Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.com

Original-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell