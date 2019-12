ÖDP gründete Kreisgruppe in Viersen

ÖDP gründete Kreisgruppe in Viersen

Jeyaratnam Caniceus führt die ÖDP im Kreis

ÖDP engagiert sich für den Artenschutz

(Kempen) – Jeyaratnam Caniceus führt die ÖDP im Kreis Viersen. Die Mitglieder-versammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wählte ihn in Kempen zu ihrem neuen Sprecher. Caniceus, Kreistagsmitglied im Kreis Viersen und Ratsherr in Kempen, will die ÖDP im Kreis voranbringen. Hierzu ist in Kürze auch die Gründung eines Ortsverbands Kempen der ÖDP geplant.

Caniceus setzt sich seit Jahren erfolgreich in der Politik und seiner Freizeit für die Bewahrung der Schöpfung, des Brauchtums, für den sozialen Frieden und die Erinnerungskultur in Kempen und im Kreis Viersen ein. Das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“, das heute in Kempen in aller Munde ist, wurde von Caniceus im Rat vor 10 Jahren angestoßen. Seit seinem Austritt aus der Partei und Fraktion DIE GRÜNEN hat Caniceus in Stadtrat und Kreistag zahlreiche Initiativen ergriffen.

In Kempen wurde er vor kurzem mit „Bauen mit Holz“ erfolgreich. Plastikverbot, Trinkwasserbrunnen, Jubiläumswald, Europatag, ein Straßenname für Frau Anita Schreieck sind noch weitere Themen für die Caniceus im Rat der Stadt Kempen erfolgreich steht.

„Der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit liegt in der Umweltpolitik. Trotzdem werde ich den Kampf gegen Rechtsextremismus und die Integration von Zugewanderten nicht aus den Augen verlieren“, so Caniceus. „Die ÖDP hat mich durch ihre Bürgerinitiative zur Bienenrettung in Bayern und ihre christlichen Wertvorstellun-gen überzeugt“ so Caniceus.

Die ÖDP im Kreis wird sich auch für den Artenschutz und die Artenvielfalt stark machen. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren der ÖDP in Bayern verlangt die Viersener ÖDP ein Volksbegehren nun auch in NRW. Nur so sieht sie den nötigen Druck, das Artensterben im Lande zu stoppen.

Die ÖDP wird die Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten“, die jetzt angelaufen ist, tatkräftig unterstützen. Sowohl im Netz als auch auf der Straße wird die ÖDP Unterschriften für die Bürgerinitiative sammeln. Diese hat zum Ziel, die EU-Kommission zu zwingen, sich verstärkt mit dem Artenschutz in Europa zu befassen.

Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist das offizielle demokratisches Instrument, um die EU-Kommission zu bewegen, etwas gegen den dramatischen Rückgang von Fluginsekten zu tun. Es ist das größte Massensterben seit dem Ende der Dinosaurier.

„Zur Rettung von Wildbienen, Schmetterlingen und tausender andere Fluginsekten rufen wir alle Europäer auf diese Initiative zu unterschreiben. Wir brauchen Insekten für unsere Ökosysteme sowie für die Sicherung unserer Ernährung. Die Kommission muss Rechtsvorschriften erlassen, um Lebensräume für Insekten als Indikatoren einer intakten Umwelt zu erhalten und verbessern.“ so die Initiative.

Die Ziele der Bürgerinitiative sind:

Um die natürliche Lebensgrundlage nachweislich zu verbessern fordert die Initiative verbindliche Ziele, um die Förderung der Biodiversität übergeordnetes Ziel wer-den zu lassen; der Pestizideinsatz ist drastisch zu reduzieren, gefährliche Pestizide ausnahmslos zu verbieten. Hierzu sind die Zulassungskriterien zu reformieren.

Die Initiative will die Strukturvielfalt in den Agrarlandschaften fördern, die Nährstof-feinträge wirksam reduzieren und Schutzgebiete wirksam etablieren. Auch sind Forschung und Monitoring zu intensivieren sowie die Bildung in Sachen Arten-schutz zu verbessern.

Links zur Europäischen Bürgerinitiative:

https://www.oedp.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsdetails/news/oedp-ruft-zur-unterstuetzung-der-europaeische-buergeri-1/

https://www.oedp-nrw.de/oedp-nrw/presse/newsdetails/news/bienenrettung-goes-europe/

https://www.savebeesandfarmers.eu/deu/hintergrund/

Link zum Unterschriftsformular:

https://www.oedp.de/aktuelles/save-bees-and-farmers/