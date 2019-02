Öffentlicher Dienst: Arbeitgeber mauern – dbb kündigt Protest und Warnstreiks an

„Wir haben viel und über Alles geredet.

Fortschritte gibt es keine“, so das Fazit des dbb Bundesvorsitzenden

Ulrich Silberbach nach Abschluss der zweiten Verhandlungsrunde mit

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 7. Februar 2019 in

Potsdam.

Gewerkschaften und Arbeitgeber vertagten sich ergebnislos auf den

28. Februar 2019. „Es ist, als ob in den Ländern zwei

Paralleluniversen existieren. In dem einen Universum suchen die

Länder händeringend ausgebildete Lehrkräfte, finden keine

Pflegekräfte, brauchen Polizisten und würden Ingenieure am liebsten

kurzfristig bei amazon bestellen. Im anderen Universum, dessen

Zentrum hier in Potsdam zu liegen scheint, verweigern sich die Länder

jedem Vorschlag, ihren öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten“,

so Silberbach. Weder bei der Strukturreform der Tabelle noch bei der

Paralleltabelle für Lehrkräfte oder beim Thema Azubis habe die TdL

Verhandlungsbereitschaft gezeigt. „Und über Geld, über die lineare

Erhöhung, haben wir erst gar nicht geredet“, kritisierte der dbb Chef

Silberbach die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber.

„Jetzt müssen wir vor Ort, in den Betrieben und Dienststellen, die

Schlagzahl erhöhen und unsere Protestaktionen, Demos und Warnstreiks

ausweiten“, kündigte Volker Geyer, stellvertretender Vorsitzender und

Tarifvorstand des dbb, an. „Bei den betroffenen Bürgerinnen und

Bürgern entschuldigen wir uns schon jetzt, aber die Arbeitgeber

lassen uns keine Wahl. Vor allem bei Uni-Kliniken,

Straßenmeistereien, Schulen, Jugendämtern und in der Steuerverwaltung

wird in den nächsten Wochen mit Einschränkungen zu rechnen sein“, so

Geyer.

Hintergrund:

Von den Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst der Länder (TV-L) sind insgesamt rund 3,3 Millionen

Beschäftigte betroffen: Eine Million Tarifbeschäftigte der Länder

(ohne Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist und gesondert

Verhandlungen führt), für die der TV-L direkte Auswirkungen hat,

sowie rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger in Ländern

und Kommunen (ohne Hessen), auf die der Tarifabschluss übertragen

werden soll, um den Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziellen

Entwicklung im öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Am 28. Februar

2019 wollen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber nun zum vorerst

letzten Verhandlungstermin erneut in Potsdam treffen.

Kernforderungen des dbb:

6 Prozent mehr Einkommen, mindestens 200 Euro (Laufzeit: 12

Monate). Eine angemessene und zukunftsfähige Entgeltordnung für den

TV-L. Die Erhöhung der Pflegetabelle um 300 Euro. Ein Fahrplan für

die Einführung der Paralleltabelle im Bereich der Lehrkräfte.

Stufengleiche Höhergruppierung. 100 Euro mehr für Auszubildende und

unbefristete Übernahme.

