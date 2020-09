Pascoe auf Platz 1 der europäischen Arbeitgeber (FOTO)

Pascoe Naturmedizin aus Gießen erreicht sensationelle Platzierung unter den europäischen Arbeitgebern. Platz 1! Geschäftsleitung und Mitarbeiter hätten es sich nicht schöner vorstellen können. Im Rahmen einer kleinen virtuellen Feierstunde zum 125-jährigen Jubiläum des Unternehmens, wurde als Magic Moment die Auszeichnung von Andreas Schubert, Geschäftsführer von Great Place to Work verliehen.

Andreas Schubert: ” Pascoe feiert heute nicht nur sein 125-jähriges Firmenjubiläum, sondern wird auch mit dem europäischen Great-Place-to-Work-Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr erreichte das Unternehmen den ersten Platz im deutschen Wettbewerb und heute auch den ersten Platz in ihrer Größenkategorie auf europäischer Ebene. Das Unternehmen konnte sich gegen etwa 3.000 Unternehmen aus 26 Ländern durchsetzen. Mit Pascoe erreicht erstmals ein deutsches Unternehmen diese besondere Platzierung. Das Unternehmen ist ein exzellenter Arbeitgeber auf europäischer Ebene und Vorbild für den gesamten deutschen und europäischen Mittelstand.

Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier: “Ich freue mich sehr, dass Pascoe Naturmedizin der diesjährige Preisträger von “Great-Place-to-Work” ist. Dieser Preis ist einer der wichtigsten Auszeichnungen Europas, mit der mittelständische Unternehmen jährlich geehrt werden. Und ich freue mich besonders, dass ein Familienunternehmen aus Gießen den Preis erstmals nach Deutschland geholt hat.”

Oberbürgermeisterin von Gießen, Dietlind Grabe-Bolz: “Passend zum 125-jährigen Firmenjubiläum haben Sie es geschafft, als erstes deutsches Unternehmen die europäische Auszeichnung “Great Place to Work” zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch zur langen und echten Familienfirmengeschichte mit erfolgreichem Einsatz für Gesundheit im ganzheitlichen Sinne und weiterhin viel Erfolg!”

Ganzheitlicher Unternehmensführung bei Pascoe

Die ganzheitliche Unternehmensführung besteht aus drei wesentlichen Bereichen: dem Strategieprozess, der Persönlichkeitsentwicklung und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Jeder Mitarbeiter bei Pascoe wird in die Gesamtstrategie des Unternehmens miteingebunden. Durch den Einsatz der Persönlichkeitsanalyse werden Stärken und Entwicklungspotential des Einzelnen sichtbar. Geschäftsführerin Annette D. Pascoe: ” Wir achten darauf, die Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken einzusetzen, um unser hohes Leistungslevel bei gleichzeitiger Entfaltung individueller Entwicklungsspielräume halten zu können.” Abgerundet wird das Säulenmodell durch ein individuelles und prämiertes Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter. Dass die Idee der ganzheitlichen Unternehmensführung greift, zeigen die hervorragenden Abstimmungsergebnisse der Mitarbeiter sowie die Gesundheitsquote, die weiterhin 50% über dem Branchendurchschnitt liegt. Das Konzept von Pascoe wird inzwischen von Unternehmen aller Größen angefragt und erfolgreich übernommen.

Geschäftsführerin Annette D. Pascoe: ” Gerade in diesem Jahr erhält das Thema Gesundheit und Immunsystem höchste Bedeutung. Wir widmen uns diesem Thema schon seit 125 Jahren mit Erfolg und bieten innerhalb unseres prämierten Gesundheitsmanagements unsere Präventionslounge für unsere Mitarbeiter an. “

2020 Mobiles und agiles Arbeiten

Dass sich die ausgezeichnete Mitarbeiterkultur bewährt, erfuhr Pascoe in diesem Jahr einmal mehr. Im Frühjahr erlebten die Mitarbeiter des Unternehmens aufgrund der weltweiten Pandemie ein beispielloses Herunterfahren des gesellschaftlichen und in Teilen auch wirtschaftlichen Lebens. Tausende Arbeitnehmer in Deutschland mussten innerhalb von Stunden in das mobile Arbeiten wechseln.

Geschäftsführer Jürgen F. Pascoe : “Jeder von uns konnte in den letzten Monaten miterleben, wie sehr und wie schnell sich unsere Zusammenarbeit verändert hat. Dank unserer über Jahre gewachsenen transparenten und vertrauensvollen Unternehmenskultur, der bereits bestehenden digitalen Prozessen und unserer hochwertigen IT-Ausstattung konnten wir den Wechsel in allen Bereichen, in denen es erforderlich wurde, fließend und erfolgreich gestalten. Unser Dank gilt unseren hochmotivierten Mitarbeitern.”

Auf die gelebte Kultur und Haltung kommt es an!

Insgesamt nahmen fast 3.000 Unternehmen aus Europa an dem Arbeitgeberwettbewerb teil. Knapp 1.4 Millionen Mitarbeitende hat Great Place to Work® befragt, wie sie die Qualität und Attraktivität ihres Unternehmens erleben. Im Mittelpunkt standen Kulturthemen wie Führung, Innovation, Inklusion oder Vertrauen. Unternehmensverantwortliche beantworteten zudem Fragen zur Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Maßnahmen und Instrumente ihrer Personalarbeit.

Um für den europäischen Wettbewerb berücksichtigt zu werden, mussten sich die Unternehmen in einem nationalen Wettbewerb wie “Deutschlands Beste Arbeitgeber” auszeichnen. Pascoe Naturmedizin wurde national bereits dreimal als bester Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.

