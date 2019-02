Pauschaler Ausschluss von Menschen mit Behinderung bei Wahlen verfassungswidrig: Paritätischer begrüßt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes.

„Heute ist ein guter Tag für alle Menschen mit

Behinderung und ein guter Tag für die Demokratie“, sagt Joachim

Hagelskamp, Bereichsleiter der Abteilung Gesundheit, Teilhabe und

Dienstleistungen im Paritätischen Gesamtverband und begrüßt damit die

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass ein pauschaler

Ausschluss von Menschen mit Behinderung bei Wahlen gegen die

Verfassung verstößt. Der Paritätische Gesamtverband spricht sich

schon länger gegen Wahlrechtsausschlüsse aus und setzt sich dafür

ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichwertig an Wahlen

teilnehmen können. „Inklusion ist ein wichtiges Thema und darf nicht

auf einmal an der Wahlurne enden“, so Hagelskamp.

Hagelskamp kritisiert weiter das zögerliche Vorgehen der

Bundesregierung bei diesem Thema: „Die heutige Entscheidung wäre

unnötig gewesen, wenn die Koalition ihre Arbeit bereits gemacht

hätte. Bereits im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, dieses

Defizit der Demokratie zu beheben. Passiert ist trotz mehrmaliger

Mahnungen der Wohlfahrts- und Behindertenverbände sowie der

Opposition bisher nichts. Wir freuen uns aber, dass Karlsruhe den

Prozess nun beschleunigt.“

Über 80.000 Menschen mit Behinderung in Vollbetreuung konnten

bisher in Deutschland nicht an Wahlen teilnehmen. Betroffene, denen

die Teilnahme an der Bundestagswahl 2013 aufgrund ihrer Behinderungen

verweigert wurde, hatten daraufhin eine Beschwerde eingereicht. Der

zweite Senat entschied heute, dass damit ein Verstoß gegen Artikel 38

zur Allgemeinheit der Wahl und Artikel 3 zur Gleichheit aller

Menschen im Grundgesetz vorliegt.

