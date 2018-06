Pazderski: Setzt die Lifeline fest

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg

Pazderski hat die Landesregierungen in Berlin und Kiel angegriffen,

weil sie die illegalen Migranten auf der vor Malta liegenden Lifeline

übernehmen wollen:

„Die Bundesregierung schweigt, ob Deutschland die

Lifeline-Flüchtlinge aufnehmen wird. Möglicherweise geht man so auf

Distanz zu den Komplizen der Schlepperbanden im Mittelmeer. Auch, um

den Streit in der Union um die Asylfrage nicht weiter zu befeuern.

Das nutzen nun die Jamaika-Landesregierung in Kiel und Rotrotgrüne in

Berlin für eine scheinhumanitäre Trittbrettaktion aus dem Tollhaus.

Sie wollen die Illegalen aufnehmen! Dabei haben gerade erst 54

Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung laut Emnid gefordert, alle

Illegalen an der deutschen Grenze zurückweisen.

Die AfD bekräftigt indes ihre Forderung, alle Schlepperschiffe

festzusetzen und die sogenannte Mittelmeerroute damit zu schließen.

Aufgegriffene Migranten müssen umgehend nach Afrika zurückgebracht

werden. Die anhaltende Massenimmigration muss bereits dort gestoppt

werden. Dazu gehört auch, vor Ort die Lebensumstände spürbar zu

verbessern. Nur in dieser Kombination lassen sich die Flucht-Anreize

beseitigen.“

