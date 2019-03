Personenbeförderungsgesetz fit für das digitale Zeitalter machen

Ridesharing-Angebote legalisieren +++

Rückkehrpflicht für Mietwagen mit Fahrern nicht mehr zeitgemäß +++

Technische Sicherheit gewährleisten +++ Stellungnahme des

TÜV-Verbands

Neue Mobilitätsdienste wie das so genannte Ridesharing oder

Pooling sollten im Zuge der geplanten Reform des

Personenbeförderungsgesetzes auf eine rechtssichere Grundlage

gestellt werden. Das hat der TÜV-Verband in einer aktuellen

Stellungnahme gefordert. Beim Ridesharing können sich mehrere

Personen ein Fahrzeug teilen, wenn ihr Ziel in der gleichen Richtung

liegt. Die Buchung erfolgt per Smartphone-App. Bislang sind diese

Sammeltaxi-Dienste wie Berlkönig in Berlin, myBUS in Duisburg oder

Moia in Hannover und Hamburg nach der aktuellen Gesetzeslage nur mit

Ausnahmeregelungen oder als Teil des ÖPNV zulässig. „Die

Bundesregierung muss das Personenbeförderungsgesetz endlich fit für

das digitale Zeitalter machen“, sagte Richard Goebelt,

Geschäftsbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband

(VdTÜV). „Ziel der Reform muss es sein, neue Mobilitätsdienste zu

ermöglichen und die unterschiedlichen Verkehrsträger besser zu

vernetzen.“ Plattformbasierte Services wie Ridesharing oder

Carsharing bieten neue Wege der Fortbewegung und sind zudem

ökologisch sinnvoll, weil sich die Nutzer Ressourcen teilen. Goebelt:

„Neue Mobilitätsdienste werden derzeit vor allem in Städten getestet.

Bald könnten sie aber eine wichtige Ergänzung in ländlichen Gebieten

sein, die mit Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs nicht

ausreichend versorgt sind.“

Digitale Technologien ermöglichen eine Reihe neuer

Mobilitätsdienste, indem sie die Nachfrage der Nutzer, von A nach B

zu kommen, und die verschiedenen Angebote, ob per Auto, Bus, Bahn,

Fahrrad oder Roller, besser zusammenbringen, Fahrtrouten optimieren

oder die Abrechnung vereinfachen. Das Personenbeförderungsgesetz

regelt den Markt der gewerblichen Personenbeförderung und legt die

Anforderungen an die Unternehmen sowie die Fahrerinnen und Fahrer

fest. Im Jahr 2013 hat eine Novelle des Gesetzes zum Beispiel den

Fernbus-Markt liberalisiert. Aus Sicht des TÜV-Verbands sollten die

Marktteilnehmer die gleichen Voraussetzungen für die

Personenbeförderung haben. „Es ist es nicht mehr zeitgemäß, dass

Mietwagen mit Fahrern (Chauffeur-Dienste) nach jeder Fahrt

unverzüglich zum Betriebssitz zurückkehren müssen“, sagte Goebelt.

„Leerfahrten sollten aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes

unbedingt vermieden werden.“ Zudem könnte in Zukunft der

verpflichtende Einbau von Wegstreckenzählern (Taxameter) entfallen,

wenn die Fahrgäste vor Antritt der Fahrt die optimale Route mit einem

Navigationsgerät angezeigt bekommen und der Fahrpreis bargeldlos

abgerechnet wird. Goebelt: „Der Nutzer hat so die volle Kontrolle

über die Kosten und die Fahrtrouten.“

Keinesfalls sollten in einer Novelle des

Personenbeförderungsgesetzes die Anforderungen an die Unternehmen, an

den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie an die Kenntnisse und

Zuverlässigkeit der Fahrerinnen und Fahrer aufgeweicht werden. „Die

Fahrgäste müssen sich darauf verlassen können, dass bei allen

Mobilitätsdiensten die gleichen hohen Standards gelten“, sagte

Goebelt. Zum Beispiel müssen die Fahrer bestimmte

Qualifikationsnachweise erbringen und die Fahrzeuge einmal pro Jahr

zur Hauptuntersuchung, um die technische Sicherheit zu gewährleisten.

