Peter Albiez anlässlich des Deutscher Diversity-Tags am 5. Juni 2018: „Wir setzen auf eine Gemeinschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten“ (FOTO)

Der 5. Juni 2018 ist der Deutsche Diversity-Tag – auch für Pfizerein Anlass, um Flagge für Vielfalt & Chancengleichheit zu zeigen:„Wir setzen auf eine Gemeinschaft von Kollegen mit ganzunterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten, die Herausforderungen ausverschiedenen Blickwinkeln angehen und vorherrschende Meinungen imoffenen Gespräch hinterfragen“, sagt Peter Albiez, Vorsitzender derGeschäftsführung von Pfizer Deutschland. „Den Diversity-Tag verstehenwir daher als guten Anlass, um Mitarbeiter weiter für die Vorteileund Chancen der Diversität zu sensibilisieren.“

Der Diversity-Tag ist eine Initiative des Vereins Charta der

Vielfalt unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela

Merkel. Die Charta setzt sich ein für ein vorurteilsfreies

Arbeitsumfeld. Gleichzeitig steht sie für eine Selbstverpflichtung

von bis jetzt rund 2.800 Arbeitgebern in Deutschland. Mit der

Unterzeichnung geben Arbeitgeber ein Bekenntnis zur Herstellung der

Chancengleichheit für ihre Beschäftigten. Pfizer hat sich der Charta

der Vielfalt bereits vor zehn Jahren angeschlossen und lebt diese

Werte aktiv im Arbeitsalltag. Den 6. Diversity-Tag nutzt Pfizer als

Auftakt, um die Auseinandersetzung mit dem Thema „Inclusive Culture“

im Unternehmen weiter voranzutreiben. Zum Beispiel bietet Pfizer eine

Diskussionsrunde sowie anschließenden Workshop an. Mitarbeiter können

sich mit ihrer Teilnahme beteiligen, ein integratives Arbeitsumfeld

zu gestalten.

Ein Fair Play-Team für Vielfalt und Chancengleichheit

Um Vielfalt und eine integrative Unternehmenskultur zu fördern,

wurde bei Pfizer unter anderem das „Fair Play-Team“ gegründet. Das

Fair Play-Team sieht sich als Impulsgeber, Unterstützer und

Verstärker für Themen rund um Vielfalt und Chancengleichheit. Dazu

zählt unter anderem ein Mentoring-Programm, das die berufliche

Weiterentwicklung durch gezielte Mentor-Mentee-Beziehungen fördert.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld des Fair Play-Teams ist es, den

beruflichen Austausch unter Frauen auf dem Weg der Weiterentwicklung

zu unterstützen.

Die zum Fair Play Team gehörende „Arbeitsgruppe Handicap“ treibt

zudem die Auseinandersetzung mit dem Thema „Inklusion“ voran. Sie

setzt sich zum Beispiel dafür ein, ein barrierefreies Arbeitsumfeld

und somit auch Chancengleich für Kollegen mit einer körperlichen

Beeinträchtigung zu schaffen. Durch die Teilnahme an Aktionstagen

können Mitarbeiter von Pfizer zudem ihre Wahrnehmung für die

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen. Anlässlich des

Berliner Aktionstages „Schichtwechsel“ im Oktober 2018 etwa, besuchen

Mitarbeiter einen Tag lang Werkstätten für Menschen mit

Behinderungen, die wiederum die Möglichkeit bekommen, am Berliner

Standort von Pfizer „reinzuschnuppern“.

Diversity und Inclusive Culture als Prozess verstehen

In einer integrativen Unternehmenskultur ist jeder willkommen,

Unterschiede werden wertgeschätzt und es herrscht eine Atmosphäre, in

der sich alle gemäß ihren Fähigkeiten entwickeln können. „Diversity

und Inclusive Culture sind kein statischer Zustand, sondern ein

Prozess, der gelebt und weiterentwickelt werden muss. Deshalb

ermutigen wir unsere Mitarbeiter, sich mit den Aspekten einer

integrativen Unternehmenskultur auseinandersetzen“, so Peter Albiez.

„Unsere Überzeugung ist es, dass jeder einen Beitrag dazu leisten

kann, ein Klima der Offenheit im Arbeitsalltag zu fördern.“

Pfizer 2018 – zehn Jahre Deutschlandzentrale in Berlin

Wenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sie

verändern – ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscher

und etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen auf

diesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln und vertreiben innovative

Medikamente und Impfstoffe sowie einige der weltweit bekanntesten

rezeptfreien Produkte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York

erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von 52,8 Milliarden

US-Dollar.

Pressekontakt:

Pfizer Deutschland GmbH

Unternehmenskommunikation

Ulrike Großheim

Linkstraße 10, D-10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 – 55 00 55 – 51088

E-Mail: presse@pfizer.com

Internet: www.pfizer.de

Twitter: www.twitter.com/pfizer_de

Youtube: www.pfizer.de/youtube

Original-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell