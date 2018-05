Pflegedienste in Niedersachsen müssen jeden Monat 5.000 Pflegebedürftige abweisen / bpa warnt nach Mitgliederumfrage vor dramatischen Versorgungslücken in der ambulanten Pflege

Jeden Monat müssen ambulante Pflegedienste in

Niedersachsen 5.000 Pflegebedürftige abweisen, weil sie nicht das

Personal haben, um die Pflege sicherzustellen. Das hat die

niedersächsische Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste e.V. (bpa) auf Basis einer Umfrage unter den

Mitgliedsunternehmen errechnet. „Wir haben längst die Basis gelegt,

um gegen den Fachkräftemangel auch mit höheren Gehältern zu Felde zu

ziehen. Die Kostenträger haben die Umsetzung allerdings bisher

vollständig blockiert“, kritisiert der Landesvorsitzende Karsten

Neumann.

Die bpa-Landesgruppe hat weit mehr als zehn Prozent seiner rund

600 ambulanten Mitgliedsunternehmen zwei Monate lang nach abgelehnten

Kundenanfragen befragt. Dabei zeigte sich, dass jeder Dienst pro

Woche mindestens eine Anfrage ablehnen oder sogar bestehende

Pflegeverträge kündigen muss. „Hochgerechnet auf die 1.300 ambulanten

Pflegedienste in Niedersachsen summiert sich das zu einer

dramatischen Versorgungslücke, die zulasten der pflegenden

Angehörigen geht“, erklärt Neumann. Betroffene Familien hätten es

zunehmend schwer, eine pflegerische Versorgung zu finden, weil die

Teams der Pflegedienste völlig ausgelastet sind. „Der von den

Betroffenen schon lange gefühlte Notstand wird damit objektiv

bezifferbar.“

Den Handlungsbedarf sieht Neumann vor allem bei Kranken- und

Pflegekassen, denen es gesetzlich obliegt, ihren Versicherten die

notwendige ambulante Pflege zur Verfügung zu stellen. „Dafür müssen

sie den Pflegediensten aber endlich die erforderlichen

Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Personalausstattung

bieten.“

Mit zwei Sofortmaßnahmen könnte nach Ansicht des Leiters der

bpa-Landesgeschäftsstelle Henning Steinhoff Abhilfe geschaffen

werden. „Die gesetzlichen Vorgaben zur adäquaten Refinanzierung von

Personalkosten auf Tarifniveau, zum Beispiel im Rahmen der

Arbeitsvertragsrichtlinien des bpa Arbeitgeberverbandes, sowie des

Unternehmerwagnisses müssen unverzüglich umgesetzt werden. Hier sind

andere Bundesländer wesentlich weiter als Niedersachsen.“

Gleichzeitig müsse es Pflegekräften endlich erlaubt sein, bestimmte

Behandlungspflegen wie das Anziehen von Kompressionstrümpfen zu

erbringen. „Regelungen in anderen Bundesländern zeigen, wie eine

sinnvolle Lösung aussehen kann. Die Krankenkassen in Niedersachsen

verweigern sich derzeit einer pragmatischen Lösung“, so Steinhoff,

der die Bereitschaft des bpa zu schnellen und lösungsorientierten

Verhandlungen mit den Kassen unterstreicht und das Sozialministerium

in der Mitverantwortung für die Sicherstellung sieht.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

1.200 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

