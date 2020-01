“Pflegeinfrastruktur ohne private Strukturen nicht zu sichern” / NRW-Gesundheitsminister Laumann dankt privaten Pflegeunternehmen für flächendeckendes Engagement

Der nordrhein-westfälische Gesundheits- und Pflegeminister

Karl-Josef Laumann hat die Bedeutung privater Pflegedienste und Heime in seinem

Bundesland betont. “Wir werden die Pflegeinfrastruktur ohne private Strukturen

nicht sichern können,” sagte Laumann beim Neujahrsempfang der

nordrhein-westfälischen Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste e.V. (bpa) in Düsseldorf. “Sie sichern mit Ihren Unternehmen

überall in Nordrhein-Westfalen vor Ort die Versorgung. Für dieses Engagement bin

ich Ihnen dankbar”, so Laumann vor rund 300 Vertretern privater Pflegedienste

und Heime.

Der nordrhein-westfälische bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann hatte zuvor

bessere Rahmenbedingungen für die privaten Pflegeunternehmen eingefordert.

“Unsere Mitgliedsunternehmen wollen sich engagieren und auf eigenes Risiko

investieren. Dafür brauchen sie aber verlässliche Regelungen”, so Beckmann. Er

forderte konkrete Maßnahmen von der Landesregierung: “In Kürze läuft der

Bestandsschutz für stationäre Einrichtungen aus, die in gemieteten Immobilien

betrieben werden. Viele dieser Unternehmen wissen dann nicht mehr, wie sie ihre

langfristig abgeschlossenen Mietverträge erfüllen sollen. Hier brauchen wir eine

langfristige Lösung.”

Auch bpa-Präsident Bernd Meurer forderte die Politik auf, die immer wieder

bekundete Wertschätzung für private Pflegeunternehmen auch gesetzlich

festzuschreiben. “Der Bundesgesetzgeber hat zwar grundsätzlich klargestellt,

dass private Unternehmen Gewinne erwirtschaften müssen. Es fehlt aber die

Konkretisierung”, so Meurer. Pflegeunternehmen müssten für Risiken vorsorgen und

deshalb Gewinne und Rücklagen erwirtschaften. Dies werde in der Praxis aber

immer wieder in Frage gestellt. “Den Mittelstand trifft es immer am Schwersten.

Jede Woche gibt irgendwo in Deutschland ein kleiner Träger auf”, so der bpa

Präsident.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.700 in

Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer

Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und

(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe

in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische

Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

