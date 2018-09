Pflegende Arbeitnehmer – oft fehlen Unterstützungskonzepte in Unternehmen

ZQP-Studie: 58 Prozent der befragten Unternehmen

machen keine betriebsinternen Angebote, um pflegende Mitarbeiter zu

entlasten. Die gezielte Unterstützung von Angestellten, die einen

Angehörigen mit Demenz pflegen, spielt für 70 Prozent der Firmen

keine wichtige Rolle.

Deutschland befindet sich im demografischen Wandel. Dabei wächst

unter anderem auch die Zahl älterer, pflegebedürftiger Menschen

erheblich – von heute über 3 Millionen auf voraussichtlich rund 4,5

Millionen im Jahr 2054. Zugleich droht in vielen Branchen

Arbeitskräftemangel, weil Nachwuchs fehlt. Die vorhandenen

Arbeitnehmer sind dabei zunehmend von Pflegebedürftigkeit in ihren

Familien betroffen. Derzeit pflegen geschätzt schon etwa 2,6

Millionen Erwerbstätige auch noch einen Angehörigen – Tendenz

steigend. Die Möglichkeit, Beruf und Pflege gut miteinander

vereinbaren zu können, wird also immer wichtiger. Das Zentrum für

Qualität in der Pflege (ZQP) hat daher Personalverantwortliche in

über 400 Unternehmen ab einer Größe von 26 Mitarbeitern

repräsentativ befragt, wie es in ihren Firmen um die Vereinbarkeit

von Beruf und Pflege bestellt ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass betriebliche Maßnahmen zur besseren

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in über der Hälfte der

betreffenden Unternehmen (58 Prozent) weder etabliert noch geplant

sind. Für 43 Prozent der Teilnehmer sind die Umsetzung solcher

Angebote generell eher zu aufwändig und andere Fragen wichtiger; etwa

ein Drittel (34 Prozent) findet entsprechende Maßnahmen zu teuer. Dr.

Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, stellt hierzu fest: „Als

Gesellschaft sind wir dringend auf die Familienarbeit der pflegenden

Angehörigen angewiesen, die für diese häufig sehr belastend ist.

Gleichzeitig können wir nicht auf ihre Arbeitskraft in der Wirtschaft

verzichten. Gute Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist also ein

Gebot der Stunde. Darum sind auch die Unternehmen in der

Verantwortung, ihre Mitarbeiter bei der Bewältigung der Pflege zu

unterstützen.“

Personalverantwortliche beklagen indes mangelndes internes Wissen,

das hindern würde, Hilfsangebote zu planen. So fehlen aus Sicht von

62 Prozent der Befragten Informationen, welche Mitarbeiter

tatsächlich Unterstützungsbedarf in der Pflege von Angehörigen haben.

63 Prozent vermissen Kenntnisse, welche Angebote für Betroffene

konkret hilfreich wären. Ralf Suhr dazu: „Es ist wichtig, dass

Unternehmen ihre Führungskräfte für das Thema Pflege sensibilisieren

und eine pflegefreundliche Organisationskultur schaffen. Dazu gehört

zum Beispiel, Mitarbeiter als Lotsen zu schulen. Diese können

einerseits auftretende Bedarfe weitergeben und andererseits Kollegen

über Unterstützungsangebote informieren.“

Darüber hinaus weist die Studie darauf hin, dass speziell auch das

Thema Demenz bisher in vielen Unternehmen eher wenig Beachtung

findet. Für 47 Prozent aller Befragten spielt es in Bezug auf die

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in ihrem Unternehmen überhaupt

keine, für 16 Prozent eine weniger wichtige Rolle. „Demenz ist eine

häufige Ursache von Pflegebedürftigkeit, die pflegende Angehörige oft

rund um die Uhr vor ganz erhebliche Herausforderungen stellt. Das

sollten Unternehmen bedenken, wenn sie wirksame betriebsinterne

Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege anbieten

wollen. Eine Idee ist zum Beispiel, dass sich Firmen in regionalen

Netzwerken zusammenschließen und gemeinsam Kooperationen mit

Tagespflegeeinrichtungen für Angehörige von Mitarbeitern schaffen“,

so Suhr weiter.

Auch für Mitarbeiterschulungen zu Demenz zeigen die meisten

befragten Unternehmen bisher kein Interesse. Zum Beispiel im Sektor

Handel und Dienstleistungen – also auf Geschäftsfeldern, in denen es

häufig zu Kundenkontakt mit Menschen mit Demenz kommen kann – wurden

solche Maßnahmen nur bei 3 bzw. 4 Prozent der Firmen durchgeführt. Im

Gesundheits- und Sozialwesen waren es immerhin 55 Prozent. Dabei

können entsprechende Schulungen dazu beitragen, das Verständnis für

die Lebenssituation von Kollegen zu steigern, die in ihrem privaten

Umfeld von Demenz betroffen sind. Auch ist es für Mitarbeiter mit

Kundenkontakt hilfreich, zu wissen, wie man mit Menschen mit Demenz

richtig umgeht. So können Unsicherheiten – zum Beispiel im Umgang mit

ungewöhnlichen Situationen an der Ladenkasse – abgebaut werden.

Entsprechende Schulungen bietet zum Beispiel die bundesweite

Aufklärungsinitiative „Demenz Partner“ an, die von der Deutschen

Alzheimer Gesellschaft koordiniert und vom ZQP unterstützt wird.

Methoden und Vorgehensweise der ZQP-Analyse

Grundgesamtheit der vorliegenden Analyse sind die Unternehmen in

Deutschland mit 26 oder mehr Mitarbeitern (N = 145.582). Die

Stichprobe von n = 401 Personalentscheidern in Unternehmen in

Deutschland ab 26 Mitarbeitern wurde im Rahmen einer

disproportionalen Quotenauswahl nach Anzahl der Mitarbeiter im

Unternehmen über die drei Größenklassen „26 bis 49 Mitarbeiter“, „50

bis 249 Mitarbeiter“ und „250 oder mehr Mitarbeiter“ gezogen.

Teilnehmen konnte nur, wer zur Grundgesamtheit gehörte. Die

computergestützten Telefoninterviews anhand eines strukturierten

Fragebogens wurden in der Zeit vom 6. August bis 4. September 2018

durchgeführt. Die Stichprobe wurde nach der realen Verteilung der

Unternehmen über die genannten Größenklassen nachgewichtet und ist in

diesem Sinne repräsentativ. Die statistische Fehlertoleranz der

Untersuchung in der Gesamtstichprobe liegt bei +/- 5 Prozentpunkten.

Die vollständige Analyse finden Sie unter www.zqp.de.

