Stuttgarter Zeitung: SPD-Landesvize Mattheis hält Seehofer für nicht mehr tragbar

Die baden-württembergische SPD-Vize Hilde

Mattheis zeigt sich einverstanden mit dem Kompromiss der

Koalitionsführung in der Causa Maaßen. „Das ist eine wichtige

Korrektur, die die Empörung, die zu Recht bestanden hat, ein Stück

weit auffängt“, sagte die Ulmer Bundestagsabgeordnete der Stuttgarter

Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Dienstagausgabe).

Parteichefin Andrea Nahles habe mit dieser Korrektur aus einem Fehler

das Bestmögliche gemacht. „Daher wird die Partei an der Stelle sicher

zufrieden sein“, so Mattheis. Jetzt könne man sich „keinen weiteren

Streitpunkt mehr erlauben, der die Bevölkerung weiter empört und sich

fragen lässt: Was arbeiten die denn da überhaupt?“

Die Andeutung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dass

man diese Lösung schon früher hätte haben können, sieht die

Parteilinke als Beleg dafür, dass er das Feuer immer weiter schüre.

„Jetzt noch mal nachzulegen, ist doch kein guter und souveräner

Umgang mit einem Kompromiss“, kritisierte Mattheis. „Dies lässt nicht

darauf schließen, dass in den nächsten Monaten ein seriöses Arbeiten

von seiner Seite gewünscht ist.“ Seehofer zeige sich wieder mal

bereit, in jeden Konflikt hineinzulaufen, den er gerne hätte. „Als

Bundesinnenminister ist er nicht weiter tragbar“, so die Landesvize.

Dies müsse sich nach der Bayern-Wahl zeigen. „Diesen Punkt darf man

nicht von der Agenda lassen.“

„Ich glaube, dass Seehofer in seinem Amt eine Fehlbesetzung ist“,

sagte Hilde Mattheis den Zeitungen. „Er arbeitet nicht

sachorientiert, sondern ist sehr egomanisch unterwegs.“ Er sei ein

„Garant dafür, dass der Streit weitergeht“. Damit dies nicht

passiere, „wäre diese Personalie eine, die zu regeln ist“. Dies wäre

wichtig zur Befriedung innerhalb einer ungeliebten Koalition. „Die

SPD kann sich auch nicht immer wieder bieten lassen, dass ein

Koalitionspartner nicht bereit ist, den Koalitionsvertrag umzusetzen,

sondern immer neue Forderungen stellt.“ Die große Koalition sei auf

vier Jahre angelegt. „Wenn man möchte, dass sie hält, darf man nicht

einen Torpedo wie Herrn Seehofer an Bord haben“, sagte Mattheis.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell